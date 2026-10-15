La región San Martín supera los 40,4 °C y el Senamhi proyecta la llegada de lluvias desde el 18 de octubre

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región San Martín experimenta un clima extremo con registros que superan los 40 °C, lo que ha puesto en vigilancia a sus habitantes. Como se sabe, distritos como Picota y Pachiza llegaron a los 40 °C, mientras que la provincia de Bellavista lidera este aumento térmico al reportar exactamente 40,4 °C.

En Tarapoto las condiciones varían entre los 37 °C y 38 °C. Cabe mencionar que, pese a este intenso calor, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú no ha emitido una alerta roja formal. Sin embargo, los expertos sugieren mantener precauciones frente a la constante exposición al sol.

Temperaturas de 40,4 °C en Bellavista y ausencia de alerta roja

El panorama térmico actual se acerca a los niveles máximos registrados en años anteriores. Según los datos oficiales, la ciudad de Tarapoto tuvo un máximo histórico de 40,8 °C durante el año 2023, una cifra que sirve de referencia para entender el contexto que afrontan los ciudadanos hoy.

Ante ello, Max Lozano, especialista del Senamhi, indicó que la falta de un aviso meteorológico formal no resta importancia a los peligros diarios. Exponerse prolongadamente genera riesgos concretos de deshidratación o agotamiento, especialmente en adultos mayores, niños y en quienes laboran en exteriores.

Por esta razón, las medidas preventivas son la principal barrera de cuidado. Se requiere priorizar el uso de ropa ligera, sombreros de ala ancha y aplicar protector solar de alto factor para disminuir el impacto de los rayos ultravioleta a lo largo del día.

Llegada de precipitaciones moderadas desde el 18 de octubre

En medio de las altas temperaturas, algunas zonas específicas como Pacayzapa y diversos sectores del Alto Mayo reportan ligeras lloviznas. En esa línea, el pronóstico actualizado señala que estas condiciones húmedas se extenderán a la mayor parte del territorio regional a la brevedad.

A partir del 18 de octubre se estima el inicio de lluvias ligeras en la región. Posteriormente, entre el 21 y el 25 del mismo mes, se presentarán precipitaciones de intensidad ligera a moderada, las cuales llegarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en áreas de selva alta y baja.

Las provincias de Juanjuí y Tocache también presenciarán lluvias focalizadas producto de una mayor inestabilidad atmosférica. Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a las futuras actualizaciones de los reportes para organizar sus rutinas de manera segura.