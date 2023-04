Lambayeque: Niña de 12 escribe carta pidiendo ayuda a su mamá tras ser ultrajada por su propio padre

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desgarrador testimonio. Una niña de tan solo 12 años de edad tuvo que escribir una carta en su cuaderno de colegio pidiendo ayuda a su madre luego de ser ultrajada por su propio padre.

El caso que ha conmocionado a la provincia de Ferreñafe se dio a conocer luego de que la menor acudiera sumamente cabizbaja a su centro de estudios. El profesor de turno se percató de que su estado de ánimo era inusual y procedió a revisar el cuaderno que estaba utilizando.

Al comenzar a leer lo que había escrito la niña, el maestro quedó completamente desconcertado y de inmediato hizo un llamado hacia su madre. Tras enterarse de la fatídica noticia, acudieron a la comisaria.

"Ya no puedo con este dolor, ayúdame mami. Te voy a contar. Lo hago porque abusan de mí, por eso quiero morir; y si no me crees vamos al doctor, ahí te dirán que sí me han violado. Perdón por desconfiar en ti, pero a veces pienso que con eso ya me voy a morir. Entiéndeme. ¿Por qué me pasa esto a mí? No soy capaz de hablar, pero ya no puedo con esto. Ayúdame por favor", se lee en la dolorosa carta de la pequeña.

Niña escribe carta de ayuda por abuso

Respuesta de las autoridades

Al llegar al centro policial, los efectivos PNP armaron un operativo policial para que se trasladaran hasta el distrito de San Juan del Muro, lugar donde vive el abusador.

De acuerdo al jefe de la región policial de Lambayeque, el coronel Luis Pérez Rencería, se pudo capturar al padre de la niña de manera rápida.

"El día anterior le había realizado tocamientos indebidos y se encontraba en flagrancia todavía", contó Pérez.

El coronel contó que el agresor negó los cargos de violación en su contra, pero admitió que sí hubo tocamientos indebidos.

Casos de violación sexual a menores

Asimismo, Pérez dio cuenta de los casos de violación sexual a menores que se han reportado desde enero hasta la fecha. Así pues, indicó que aproximadamente 50 niños han sido víctimas de este abuso.

"Las víctimas son violentadas dentro del núcleo del hogar. Los mismos familiares, padres, padrastros, hermanos, tíos, sobrinos, amigos cercanos, hacen que se cometan este tipo de delitos", explicó.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado 9 meses de prisión preventiva para el padre de la niña y ya ha sido internado en el penal de Chiclayo.