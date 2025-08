Hijo de Ramón Valdés asegura que Florinda Meza fue la culpable de que su padre se aleje de Chespirito

Las críticas contra Florinda Meza continúan, pues sigue siendo el blanco de señalamientos, esta vez tras ser acusada de la separación del elenco de 'El Chavo del 8' con Roberto Gómez Bolaños. En esta oportunidad fue el hijo de quien le daba vida a Don Ramón, quien reavivó las críticas contra Meza

En entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, aseguró que la decisión de dejar 'El Chavo del 8' de parte de su padre, estuvo marcada por la influencia de Florinda Meza que se sumó a la dirección de los proyectos tras iniciar su romance con Chespirito.

" La razón principal fue que Florinda Meza , a finales de los 70 y principios de los 80, ya tenía un romance con Roberto. La dirección ya no era Roberto, era Florinda y Roberto; de repente ya Roberto no. Mi papá, aunque respetaba mucho a cada compañero, incluyendo a ella, ya no disfrutaba de que Roberto ya casi no decía sí nada, era ella", contó.

Es en ese sentido que mencionó que su padre sentía que la dirección de los programas ya no era de Roberto Gomez Bolaños como si lo fue al inicio.

El cambio en la dirección de los programas de El chavo del 8, El chapulín colorado, El doctor Chapatín, entre otros, generó que Ramón Valdés deje de disfrutar trabajar con Bolaños, así lo confirmó su hijo.

"Si uno analiza las entrevistas de Florinda Meza con su esposo, ella no lo deja hablar y le quitaba el micrófono. En el programa era algo similar. Entonces, mi papá ya no disfrutaba ver que Roberto no tenía autoridad, sino era Florinda quien se lo había adjudicado y ya no era él, Roberto, quien lo contrató, él ya no mandaba, sino ella", explicó.