"Lo perdimos todo": Familia pierde préstamo de S/9 mil tras voraz incendio en Zarumilla

Una de las familias damnificadas por el incendio en el distrito de Aguas Verdes, en Zarumilla, contó a Exitosa que perdió todas sus pertenencias por el siniestro, incluido un préstamo de S/9 mil que recientemente habían retirado

En Tumbes se registró un incendio en el distrito de Aguas Verdes, en Zarumilla. El siniestro tuvo lugar en horas nocturnas del pasado 17 de enero y afectó a 10 viviendas. Una de las familias damnificadas comentó que el fuego les hizo perder todo.

Milagros Chávez Valladares, madre de 3 niños, fue una de las pobladoras que perdió su casa por culpa de las llamas y contó cómo a parte de sus pertenencias, también su familia se quedó sin un préstamo económico que habían realizado el día anterior.

En total fueron 9 mil soles los que había solicitado el esposo de la señora, monto que estaba destinado a usarse en culminar la construcción de su vivienda. No obstante, el incendio terminó por arrebatarles sus planes y los ha dejado en la calle.

"Ayer saqué un prestamos de S/. 9 mil de 'Compartamos' que le entregaron a mi esposo y lo perdimos todo porque el fuego avanzó y no pudimos sacar nada. Nos hemos quedado sin nada. Tengo 3 hijos, una niña de 11 años, otra de 5 y un bebé de 4 meses", declaró.

De igual forma, agregó que el dinero había sido guardado en las instalaciones de su casa, pero ante el incremento y propagación del fuego se les hizo imposible buscar y rescatar el dinero. Este suceso provocó que el efectivo fuera consumido por las llamas.

La señora Milagros también comentó y se mostró muy disgustada por el nulo apoyo de las autoridades correspondientes de la zona, ya que tras el siniestro, su familia y varios vecinos se quedaron en la calle donde tuvieron que pasar la noche.

Ante las faltas de carpas para dormir, en una ayuda conjunta entre el vecindario pudieron mantenerse juntos hasta que se hiciera de día. Luego de la llegada de las autoridades al lugar del trágico hecho, la afectada comentó que solo se limitaron a observar, mas no de prestar apoyo alguno.

"Por ahí los vecinos nos han apoyado, hemos tirado suelo porque no nos han dado apoyo de carpas, nada. Hasta el momento no tenemos ayudad de nadie. Solo han llegado, están mirando nada más, no nos dicen que nos van a dar", añadió