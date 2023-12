Madre de Vladimir Cerrón se encandena y declara en huelga de hambre en la puerta del PJ de Huancayo

La madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, se declaró en huelga de hambre en la mañana de este martes como medio de protesta contra la reciente pena de 36 meses de prisión preventiva en contra de su hijo por parte del PJ.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la sede del mencionado poder del Estado en el distrito de El Tambo, en Junín. Allí, la señora se comunicó con Exitosa y, durante el programa Hablemos Claro con Jesús Verde, "exigió justicia" para el líder de Perú Libre.

En esa misma línea, la madre de Vladimir Cerrón expuso sus razones por las que considera que su hijo es víctima de injusticia y cuestionó la resolución y procedimiento del Poder Judicial.

Según indicó Bertha Rojas, los encargados del caso no habrían respetado las reglas estipuladas en el proceso judicial a la hora de determinar la resolución.

Además, señaló que esta habría tenido lugar si las pruebas suficientes para que se dicte 36 meses de prisión preventiva en su contra, por lo que anunció que su hijo no se presentaría hasta que haya las garantías necesarias para él.

"Han sentenciado sin pruebas. Es una sentencia abusiva, simplemente por buscar construir un aeropuerto sin haber agarrado un solo céntimo del Estado peruano. Él no es corrupto. Es injusto que nos acusen de lavado de activos. Hasta el momento, no han demostrada nada y estamos esperando una prueba. Mientras eso, no se va a presentar mi hijo, no hay garantías", aseguró.