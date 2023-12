Vladimir Cerrón: Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra líder de Perú Libre

18/12/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, quien es investigado por organización criminal y otros delitos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad judicial precisó que dicha medida la adoptó el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional contra Cerrón Rojas por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue.

"Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impone 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, quien incumplió hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos", escribieron.

¿Qué reglas de conducta incumplió?

Asimismo, el PJ precisó que el plazo de 36 meses de prisión preventiva será computado cuando el líder de Perú Libre sea ubicado y capturado por las autoridades.

"El plazo de 36 meses será computado cuando sea ubicado y capturado por las autoridades. Cerrón Rojas evadió desde octubre todas las reglas de conducta impuestas en su contra para garantizar el proceso", comunicaron.

En esa misma línea, la entidad judicial detalló que Vladimir Cerrón se ausentó de su domicilio sin previo aviso, no compareció cada 30 días ante la autoridad, no informó sobre sus actividades y no cumplió con sus diligencias.

"Estas son: Ausentarse o variar de domicilio sin previo aviso, comparecer cada 30 días ante la autoridad judicial, dar cuenta de sus actividades y acudir ante la autoridad judicial para el cumplimiento de diligencias", agregaron.

Prófugo de la justicia

Como es de recordar, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la justicia desde el 5 de octubre del presente año, cuando el Poder Judicial dictó, en una segunda instancia, a 3 años y 6 meses de prisión efectiva en su contra por ser hallado culpable del delito de colusión en el caso 'Aeródromo Wanka'.

El hecho por el cual el político de izquierda fue juzgado, se remonta a junio de 2014, cuando se suscribió el contrato por la construcción del aeródromo de Wanka. Sin embargo, dicho acuerdo significó una concertación entre Vladimir Cerrón y las partes involucradas, donde cometieron una serie de infracciones que valieron para que este viernes 06 de octubre sea enviado a la cárcel.

De esta manera, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por incumplir hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue.