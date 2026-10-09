Mórrope: denuncian muerte de siete niños y alertan que familias seguirían consumiendo agua con arsénico

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Bertha Rojas Belicoso, vocera de la Asociación de Mujeres Unidas Somos una Fuerza, denunció que siete niños habrían fallecido tras relacionados con el consumo de agua contaminada con arsénico en Mórrope, Lambayeque.

La representante afirmó que la población enfrenta esta situación desde 2016 y cuestionó la falta de una solución definitiva. Sin embargo, indicó que aún no ha podido acceder a documentos médicos que confirmen las causas de las muertes.

Mórrope consume agua contaminada desde 2016, afirma dirigente

En entrevista con Exitosa, Bertha Rojas Belicoso pidió la intervención de las autoridades ante la presunta contaminación del agua que abastece a familias de Mórrope. Según explicó, el problema se mantiene desde hace casi una década, pese a las medidas implementadas para garantizar el acceso a agua segura.

"Nosotros venimos consumiendo agua contaminada desde el 2016. Han pasado los años, absolutamente nuestras autoridades no dan con la solución definitiva con el agua", manifestó.

La vocera sostuvo que, durante las primeras intervenciones, se distribuyó agua mediante camiones cisterna y posteriormente se instalaron filtros intradomiciliarios. No obstante, aseguró que estos equipos no habrían solucionado el problema y que las familias continuaron utilizando el mismo suministro.

"Muchas de nuestras familias sufrimos acá por el agua, sufrimos, pedimos a nuestras autoridades que nos envíen aguas en cisternas, es como si nosotros mismos lo suplicáramos a las autoridades", expresó.

Rojas recordó que en 2018 se declaró la emergencia por la contaminación del recurso hídrico y señaló que se realizaron análisis a menores de edad, cuyos resultados, según su testimonio, evidenciaron presencia de arsénico en la sangre. También cuestionó que, desde entonces, no se habría brindado el seguimiento sanitario que considera necesario para los niños afectados.

Respecto al origen de la contaminación, indicó que las familias no cuentan con información oficial concluyente. Mencionó como posibles explicaciones la presencia de sustancias contaminantes en el subsuelo o las condiciones de saneamiento de la zona, aunque reconoció que desconocen la causa exacta.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Bertha Rojas Belicoso, vocera de la Asociación de Mujeres Unidas Somos una Fuerza, denunció la muerte de siete niños que, según señaló, habrían consumido agua contaminada con arsénico en Mórrope, Lambayeque. Asimismo, alertó que numerosas familias continúan expuestas a esta problemática y sostuvo que las autoridades conocen la situación. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2026

Denuncian siete muertes, pero solicitan informes médicos

Uno de los puntos más graves de la denuncia está relacionado con el fallecimiento de siete menores que, según la representante, habrían presentado complicaciones de salud vinculadas con la exposición a metales pesados.

Sin embargo, durante la entrevista, Rojas reconoció que no dispone de certificados de defunción ni de informes médicos que permitan confirmar esa relación.

"Claro, nosotros hemos pedido también informaciones al puesto de salud, bueno, no nos quieren brindar ninguna información, sino que nosotros tenemos conocimiento", señaló.

Como parte de su testimonio, mencionó la declaración de una enfermera en el Hospital Regional, quien habría relacionado el fallecimiento de una niña con metales pesados. Asimismo, indicó que algunos menores fueron trasladados desde el caserío San Isidro hacia establecimientos de mayor complejidad, incluido el Hospital del Niño, en Lima.

"De acá nuestros niños se fueron con baja hemoglobina, lo llevaron al hospital regional, del hospital regional lo derivaron directamente a Lima, al hospital del niño, de donde ahí nos han traído nuestros dos niños de acá del caserío San Isabel ya muertos ya", afirmó.

La vocera pidió al diputado Ernesto Zunini que solicite formalmente información al hospital para esclarecer las causas de las muertes y conocer la situación de los menores afectados.

La denuncia pone nuevamente en el centro la necesidad de garantizar agua segura y atención médica para las familias de Mórrope. La confirmación de las causas de los fallecimientos requiere informes oficiales, mientras que la identificación del origen de la contaminación y la evaluación del suministro resultan fundamentales para determinar las medidas de protección que corresponden a la población.