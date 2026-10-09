Corte de AGUA el 10 de octubre: distritos de Lima afectados y horarios, según Sedapal

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte temporal del servicio de agua potable. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por la interrupción temporal programado por Sedapal para el sábado 10 de octubre. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte temporal del servicio de agua?

De acuerdo al comunicado de Sedapal el corte de agua programado para este sábado responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras labores técnicas que tienen como objetivo seguir optimizando la infraestructura del suministro.

En ese sentido, la empresa pide la comprensión de sus usuarios y les insta a revisar el cronograma oficial para verificar las zonas exactas que se verán afectadas por la interrupción temporal del servicio.

Además, aconseja tomar medidas preventivas desde ya como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con agua por determinadas horas.

Corte de agua: lista de distritos de Lima afectados y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos las zonas que se verán afectadas el sábado 10 de octubre:

En El Agustino

Horario del corte de agua: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

del corte de agua: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Áreas afectadas: A. H. Virgen del Carmen.

En Puente Piedra

Sectores sin agua: A. H. Simón Bolívar, A. H. Cristo Rey, A. H. Cruz de Chillón , A. H. Luis Felipe De Las Casas, A. H. La Ensenada de Chillón, A. H. Los Jazmines, A. H. Vista Alegre, A. H. Vista Hermosa.

, A. H. Luis Felipe De Las Casas, A. H. La Ensenada de Chillón, A. H. Los Jazmines, A. H. Vista Alegre, A. H. Vista Hermosa. Horario de interrupción: desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.

desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. Motivo: limpieza de reservorio.

Recomendaciones antes y durante el corte de agua

Para ayudar a los vecinos a sobrellevar la interrupción del servicio, se comparten algunas recomendaciones clave y prácticas que se deben tener en cuenta:

Almacena agua con anticipación : Junta suficiente agua potable en recipientes limpios antes del corte para cubrir tus necesidades básicas.

: Junta suficiente agua potable en recipientes limpios antes del corte para cubrir tus necesidades básicas. Haz un uso responsable del agua: Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal.

del agua: Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal. Verifica tus sistemas de almacenamiento : Asegúrate de que tu cisterna o tanque estén en buen estado y con capacidad suficiente.

: Asegúrate de que tu cisterna o tanque estén en buen estado y con capacidad suficiente. Evita desperdiciar el agua: Suspende tareas como lavar el auto, regar jardines o limpiar exteriores.

Así que recuerda revisar el cronograma de Sedapal en sus canales oficiales, ya que la lista de distritos y zonas afectadas de Lima y el Callao puede variar conforme pasen las horas. Se aconseja tomar medidas preventivas desde ya.