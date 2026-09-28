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Ernesto Zunini justifica censura contra César Astudillo: "No puede haber candidatos que estén siendo asesinados en mercados"

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, justificó la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, al abordar el asesinato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, la 'China Polo'.

Ernesto Zunini justifica censura contra César Astudillo
Ernesto Zunini justifica censura contra César Astudillo (Composición Exitosa)

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/09/2026

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El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, justificó la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, al referirse al asesinato de la candidata Susy Aponte,  la 'China Polo'.

La postura del diputado Zunini sobre la censura contra Astudillo

En declaraciones la prensa, el político de oposición cuestionó que se produzcan asesinatos contra candidatos a plena luz del día en centros de abastos, ello a raíz del crimen contra la aspirante al Gobierno Regional de Áncash y periodista, Susy Aponte Polo, en Caraz. 

"No puede haber candidatos que estén siendo asesinados en los mercados a plena luz del día en mercados sin que haya una reacción por parte de la Policía Nacional del Perú", aseveró.

En lo que respecta a la delegación de facultades legislativas, Zunini afirmó que desde su bancada "siempre han dicho que hay dos materias que son prioritarias". En ese sentido, recordó que enviaron un oficio al Gobierno para que determinen qué problemáticas se abordarán con este mecanismo constitucional.

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