Emergencia en Chile: desborde de canal y lluvias dejan severos estragos en Las Condes

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un aluvión provocado por intensas precipitaciones en la Región Metropolitana de Santiago causó severos estragos en la comuna de Las Condes tras el rebasamiento de un canal en la calle Francisco Bulnes Correa. La corriente de agua y barro avanzó hacia avenidas de alto tránsito como Padre Hurtado y General Blanche, dejando vehículos arrastrados, árboles caídos y serias complicaciones en la infraestructura urbana.

Aluvión y afectación en avenidas principales

El personal de Carabineros detectó el paso de un torrente de gran magnitud que causó el arrastre de automóviles e inundaciones en diversos sectores orientes de la capital. La acumulación de sedimentos y la fuerza del agua complicaron de inmediato la circulación peatonal y vehicular en las vías afectadas.

Entre los incidentes más graves reportados por los organismos de socorro se registró el vuelco de un bus del sistema de transporte público RED debido a la violencia del caudal. Ante la magnitud de los daños materiales, las autoridades desplegaron patrullajes y equipos de rescate para evaluar el impacto y verificar si existen personas lesionadas.

Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades del Ejecutivo manifestaron su preocupación y confirmaron la movilización inmediata de los equipos de emergencia hacia la zona afectada para coordinar la respuesta institucional.

Medidas de contención y respuesta del Gobierno de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, anunció, por medio de su cuenta de X (antes Twitter), la activación de recursos extraordinarios para abordar la emergencia provocada por el evento meteorológico y facilitar la limpieza de las arterias viales. Las labores de contención se centraron en la remoción de barro, vegetación y escombros arrastrados por la corriente.

"Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes", señaló.

Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna. Lee también Chile: desaprobación a presidente Kast llega al 60% y crece rechazo por incorporación al Escudo de las Américas October 8, 2026

Por su parte, la Municipalidad de Las Condes indicó a la población a evitar transitar por sectores críticos como Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche. Los equipos municipales continúan trabajando en los puntos vulnerables para despejar las vías y mitigar los riesgos en la comuna.

En ese sentido, las intensas lluvias obligaron a desplegar un amplio operativo de contención y maquinaria pesada para proteger a los vecinos y restablecer el tránsito en las zonas afectadas tras el sorpresivo aluvión.