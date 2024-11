"Nos impactó el rayo, no recuerdo nada": Las palabras del sobreviviente de la tragedia en Huancayo

Tras la terrible tragedia ocurrida en un partido de fútbol en el Estadio Coto Coto de Chilca, Huancayo, la cual dejó un saldo fatal de una persona fallecida y varias heridas. Uno de los sobrevivientes del impacto del rayo, Juan Choca compartió sus primeras declaraciones sobre el suceso que cobró la vida de uno de sus compañeros, Hugo de la Cruz.

En comunicación con Exitosa, Choca relató el momento en que el rayo los impactó a él y varios de sus compañeros, incidente que dejó a la asistentes al evento del partido consternados, los cuales huyeron despavoridos, temiendo más descargas eléctricas.

Asimismo, el sobreviviente recordó la cercanía y el vínculo que tenía con su compañero fallecido, a quien acompañaba en el partido, y narró como, tras el impacto, perdió toda la conciencia gasta despertar en el hospital.

"Cuando me desperté, los doctores ya me habían intervenido. No sé cuántos dispositivos me han puesto; lo importante es que me hicieron reaccionar", agregó.