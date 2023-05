Nuevo Chimbote: Mujer duerme en la calle tras ser desalojada de la vivienda que alquilaba

Un equipo de Exitosa Chimbote pudo constatar que Liliana López Santoyo duerme en los exteriores de la casa que alquilaba y que, al tener una deuda, tuvo que ser desalojada.



La mujer refirió que no puede trabajar pues teme que al irse delincuentes roben sus enseres.

" Yo he vivido desde hace 4 años en la Mz L Lote 1 del pueblo joven Villa María, en la avenida Perú. La arreglé y la acondicione para habitarla junto a mi esposo; sin embargo, llegó la pandemia y todo cerró. Yo vendía comida y al no salir la gente a laborar ,ya no podía seguir vendiendo. Yo firmé un contrato de alquiler con el dueño del predio de Paul Milla", manifestó la fémina.