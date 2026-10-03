ERM 2026: Reniec alerta posible desplazamiento irregular de electores y solicita acciones

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, solicitó la adopción de acciones prioritarias de prevención, fiscalización e investigación ante el eventual desplazamiento irregular de electores hacia determinados distritos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Ante la cercanía del proceso electoral, la titular del organismo autónomo remitió comunicaciones oficiales al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú con el objetivo de resguardar la transparencia de los comicios y mitigar el denominado voto golondrino en las zonas críticas identificadas a nivel nacional.

Alertas por voto golondrino y coordinación interinstitucional

La intervención del Reniec responde a la recepción de múltiples denuncias ciudadanas e informes difundidos en redes sociales sobre presuntos traslados masivos de votantes. Las alertas señalan el uso de transporte interprovincial para movilizar a ciudadanos hacia jurisdicciones donde no acreditarían un domicilio o residencia habitual.

Frente a esta situación, la institución requirió a las autoridades competentes reforzar los controles en las principales vías de acceso hacia las localidades en estado de alerta. El objetivo de las intervenciones es fiscalizar el traslado organizado de pasajeros e identificar a posibles promotores o financistas de estos desplazamientos.

Asimismo, el organismo identificó varios distritos con incrementos inusuales de trámites domiciliarios que requieren especial atención, entre los que figuran San Marcos en Áncash y Pichari en Cusco, además de diversas localidades en Cajamarca y Arequipa. Para facilitar las investigaciones, el Reniec puso sus plataformas digitales a disposición de la policía y la fiscalía.

La entidad reporta posible desplazamiento irregular de electores. Fuente: X.

Antecedentes de depuración y verificación en el padrón electoral

Las medidas preventivas adoptadas en la víspera de la jornada electoral complementan el trabajo de fiscalización ejecutado durante la fase de elaboración del padrón comicial. En ese periodo, la entidad desplegó operativos de inspección de campo para validar la veracidad de la información consignada por los electores.

Durante dichos procedimientos de control, la institución realizó casi 65 mil verificaciones domiciliarias presenciales a nivel nacional. Las inspecciones permitieron detectar miles de casos donde los ciudadanos no habitaban en la dirección declarada o suministraron datos inconsistentes.

Como resultado de estas labores de fiscalización técnica, el organismo de identificación y el Jurado Nacional de Elecciones dispusieron la restitución de más de 38 mil domicilios a su última dirección válida. Con este procedimiento se buscó sanear el padrón final y garantizar que la votación refleje la voluntad real de la población residente.

En ese sentido, la Reniec reafirmó su compromiso con la transparencia del proceso electoral y exhortó a las autoridades policiales y fiscales a actuar con celeridad para sancionar cualquier intento de manipulación en el padrón de votantes.