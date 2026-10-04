ERM 2026: ONPE destaca jornada electoral y confirma que contabilizará votos desde las 8:00 p.m.

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacó el desarrollo favorable de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y confirmó que la plataforma oficial comenzará la difusión de los primeros resultados oficiales a partir de las 8:00 p.m.

Publicación de resultados oficiales de la ONPE y balance del despliegue electoral

Este anuncio marca el inicio del cómputo oficial en todo el país tras el cierre de las mesas de sufragio, garantizando que la ciudadanía pueda dar seguimiento en tiempo real al conteo de los votos emitidos durante este proceso comicial.

El ente rector de la organización electoral informó sobre la logística ejecutada durante la fecha electoral para asegurar la instalación de los centros de sufragio a nivel nacional. La máxima autoridad de la entidad precisó que el sistema de cómputo se encuentra operativo para registrar y actualizar paulatinamente el avance de las actas procesadas en las diversas circunscripciones.

"Por donde mostraremos todos los resultados o el avance de resultados a lo largo de estos días hasta la culminación total del cómputo, una jornada ardua tensa pero exitosa. Hemos entregado el material electoral al 100% de las mesas", indicó.

Transparencia y actualización progresiva en el cómputo de actas

La institución electoral enfatizó que la difusión de los datos se realizará de manera continua y progresiva a través de sus canales digitales verificados. Este mecanismo busca brindar tranquilidad a las organizaciones políticas participantes y a los electores, garantizando el libre acceso a las cifras del escrutinio en cada distrito y provincia del país.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada mediante la plataforma institucional para evitar la propagación de reportes extraoficiales o inexactos. Las autoridades reafirmaron que cada acta electoral será contabilizada con rigor técnico antes de ser incorporada al cómputo general de la contienda municipal y regional.

Por otro lado, los fiscalizadores y personeros acreditados supervisarán el procesamiento de las actas contabilizadas para velar por la integridad de la voluntad popular expresada en las urnas. El organismo autónomo reiteró su compromiso con el desarrollo transparente de todas las etapas del proceso comicial hasta la proclamación final de las autoridades electas.

En ese sentido, la ONPE exhortó a la ciudadanía, a las distintas organizaciones políticas y a los medios de comunicación a mantener la calma durante el desarrollo del conteo, reiterando que la plataforma oficial se mantendrá en constante actualización a medida que se procesen y contabilicen las actas electorales procedentes de todos los locales de votación del país.