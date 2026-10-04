Elecciones Regionales y Municipales 2026: Ejecutivo insta a ciudadanos acudir a votar y participar en los comicios

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Poder Ejecutivo insta a la ciudadanía a nivel nacional participar de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y cumplir con su deber cívico este domingo 4 de octubre. Según precisó, las instituciones encargadas de la seguridad del proceso desarrollan sus funciones para preservar el orden.

Ejecutivo insta a la ciudadanía cumplir con su deber cívico

En el marco de las ERM 2026, el Poder Ejecutivo, a través de la cuenta oficial de X de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), hizo un llamado a la ciudadanía para participar de manera responsable en la jornada electoral y cumplir con el deber cívico de acudir a las urnas para elegir a sus próximas autoridades este domingo 4 de octubre.

Según el comunicado, se destaca la importancia de la participación ciudadana durante este proceso electoral, en el que los peruanos elegirán a las autoridades que asumirán responsabilidades en los gobiernos regionales y locales.

"En esta jornada electoral, desde el Ejecutivo invocamos a la ciudadanía a cumplir con responsabilidad su deber cívico y participar en la elección de sus autoridades", se lee en el mensaje.

🇵🇪 #PCMInforma | En esta jornada electoral, desde el Ejecutivo invocamos a la ciudadanía a cumplir con responsabilidad su deber cívico y participar en la elección de sus autoridades.



Nuestras Fuerzas Armadas y la @Policia_Peruana brindan seguridad durante el proceso electoral... pic.twitter.com/vss8MJ2STs — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 4, 2026

ERM 2026: FF. AA. y la PNP brindan seguridad

Asimismo, el Ejecutivo destacó que la seguridad durante los comicios de este 4 de octubre está garantizada, ya que efectivos de la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en los distintos locales de votación a nivel nacional.

Según indicó el Ejecutivo, ambas instituciones participan con el objetivo de garantizar el orden y brindar protección a los ciudadanos durante la jornada, además de contribuir al normal desarrollo de las actividades electorales. Finalmente, reportan que el premier Luis Galarreta también cumplió con su deber cívico al acudir a las urnas y votar en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Piden acudir a votar en las Elecciones Regionales y Municipales

Tal como en las primeras horas de la jornada de estas elecciones, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, destacaba que trabajarán de manera conjunta con el los candidatos que sean elegidos para la Municipalidad de Lima y de los gobiernos regionales, la PCM, en sus redes sociales, reiteró esa postura para, según precisaron, impulsar acciones coordinadas que contribuyan al desarrollo del país y atiendan las principales necesidades de la ciudadanía.

"Desde el Gobierno, trabajaremos de manera articulada con las nuevas autoridades regionales y locales para seguir impulsando el desarrollo del país", precisó el Ejecutivo en su cuenta oficial de X.

De esa forma, en medio de la jornada de las ERM 2026, el Ejecutivo reiteró su llamado a la ciudadanía para participar en los comicios y cumplir con responsabilidad su deber cívico.