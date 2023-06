Piden cadena perpetua para sujetos que asesinaron y quemaron a mujer trans en Moche

La madre y familiares de Ericka Quintana Avalos llegaron hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para exigir justicia por la joven mujer trans que fue asesinada y, posteriormente, su cuerpo fue hallado quemado en el sector El Acuario, en el centro poblado de Las Delicias, distrito de Moche, el pasado 20 de enero del presente año.

"Estoy aquí porque en estos momentos se está llevando una audiencia contra las asesinas de mi hija. Que no se venda el juez y salgan libres esas mujeres. Quiero que paguen por lo que le han hecho a mi hija. Son dos mujeres detenidas, una es Anghelly Abigail Sánchez Zambrano y María Flor Arteaga Cubas", declaró para Exitosa, Sayra Ávalos, madre de la víctima.

Según la progenitora, las personas que serían responsables de la muerte de su hija sabrían de lo ocurrido.

"Ellas saben lo que han hecho, hay pruebas y se han hecho la reconstrucción de los hechos. Al parecer mi hija ha sido estrangulada y han pasado encima de ella para que parezca un accidente. Luego la han quemado para que no haya pruebas", agregó.

Asimismo, se conoció que, cinco meses después del crimen de Ericka Quintana Avalos, autor intelectual, identificado como Giancarlos Bobadilla López, se encuentra como no habido.

La madre de la víctima descartó que su hija haya mantenido alguna relación con alguno de los involucrados en el asesinato.

"Antes de su muerte, yo tengo cuatro llamadas de Whatsapp que ella me llama. Yo quisiera saber dónde está su celular o quién hizo las llamadas. A mí me llaman, pero no pude contestar porque estaba cargando mi celular", comentó.