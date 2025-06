'El Chavo del 8' regresa a la TV peruana: Conoce dónde y desde cuándo se emitirá la obra maestra de 'Chespirito'

¡Atención, fanáticos de 'Chespirito'! 'El Chavo del 8' regresará a las pantallas de la televisión peruana dentro de los próximos días. En la siguiente nota, conoce todos los detalles para no perderte las divertidas historias creadas por el mexicano Roberto Gómez Bolaños.

Considerada por muchos como la obra maestra de Bolaños, El Chavo del 8 aborda la vida de El Chavo, un niño de 8 años que vive en una humilde pero bonita vecindad. Allí, comparte un sin fin de aventuras junto a sus amigos, Quico y la Chilindrina, desatando todo tipo de reacciones entre sus vecinos, Doña Florinda, Don Ramón y Doña Clotilde, la 'Bruja del 71'.

Como cualquier infante, el Chavo no es ajeno a cometer travesuras, y muchas de estas afectan al dueño de la vecindad, el señor Barriga. Asimismo, saca de quicio, en más de una oportunidad, al profesor Jirafales, o como él prefiere llamarlo, el 'maestro longaniza'. Su grupo de amigos también está conformado por Ñoño, Popis y Godínez.

Desde su primera emisión, en 1971, El Chavo del 8 ganó popularidad no solo en México, sino en muchos otros países del mundo. Durante décadas, el Perú disfrutó de los episodios en la señal de América TV. No obstante, por temas legales entre la familia de Bolaños y Televisa, dejó de transmitirse en 2020 a nivel mundial.

"Qué triste que el público está esperando, el comprador está en pie y no he sido yo quien dijo no; o sea que pregunten a quien tengan que preguntar", expresó al respecto Florinda Meza, viuda de Chespirito.