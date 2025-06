Arequipa: Ampliación del nuevo IREN Sur se construirá en el mismo terreno donde actualmente funciona

11/06/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Después de varias semanas de angustia y protestas de familiares de pacientes oncológicos, junto a personal médico y administrativo del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur - IREN Sur, por fin ayer en la noche, a través de un comunicado, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) decidió que el IREN Sur se construya en el terreno donde funciona actualmente.

Freddy Vallejo Silvera, coordinador del ANIN en Arequipa, detalló que se decidió que el proyecto continué en la propuesta inicial porque cumple los requisitos básicos de saneamiento físico legal, accesibilidad y servicios básicos.

Conflicto

El conflicto por este proyecto surgió debido a que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, pretendió que el proyecto "Modernización y Ampliación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN Sur" se construya en terrenos de Umapalca en el distrito de Sabandía a pesar de su difícil acceso, falta de servicios básicos y problemas legales de saneamiento.

El consejero regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares, desde un inicio cuestionó la decisión del gobernador por pretender llevar el proyecto a un lugar alejado, pero además porque los 600 mil soles que costó el expediente del IREN Sur se perderían.

"No solo se perderá los 600 mil soles que se invirtieron en el expediente, si no también serán tres años perdidos desde que se inició el proyecto", cuestionó en su momento el consejero Linares.

Los familiares de los pacientes oncológicos, agrupados en la Asociación Valientes Leoncitos Oncológicos del Sur, también se opusieron a que el nuevo Iren Sur sea llevado, en principio, al cono norte de Arequipa y luego a Umapalca y por ello emprendieron una serie de marchas, plantones y vigilias en el local del Iren Sur, en la plaza España y en la plaza de Armas de Arequipa.

Luz Marina Isaca, presidenta de la mencionada asociación, junto a decenas de madres y padres de familia, se oponían a la reubicación del proyecto por la falta de acceso. "Que el gobernador piense, actualmente nosotros gastamos más de 30 soles en llevar a nuestros hijos a sus consultas, pero si los llevan al cono norte o al sector de Umapalca, los costos se duplicarán o triplicarán", cuestionó.

Autoritarismo

A pesar de los cuestionamientos, el gobernador Rohel Sánchez, insistió en que el nuevo IREN Sur se construya en Umapalca e incluso mostró su autoritarismo cuando dijo que él era la autoridad y que no tenía la necesidad de reunirse con los médicos.

"He conversado el lunes con los médicos del IREN, aunque no debería de conversar porque no tiene sentido. Acá hay una autoridad que es el Gobierno Regional (...)" expresó el gobernador regional a la prensa cuando era cuestionado por pretender llevar el IREN Sur al sector de Umapalca que actualmente tiene un proceso legal de titularidad y además porque se sobrepondría al proyecto de la construcción de un puente.

El presidente del Cuerpo Médico del IREN Sur, Víctor Begazo, uno de los especialistas que también se opuso al proyecto, se mostró satisfecho con la decisión del ANIN, pero advirtió que estarán atentos a que se cumplan los plazos para que se ejecute la ampliación del IREN Sur que atenderá a miles de pacientes con cáncer del sur del país.

El coordinador del ANIN en Arequipa, Freddy Vallejo Silvera, detalló que el nuevo IREN Sur costará 1188 millones de soles y atenderá a 9 millones de pacientes de todo el sur, ya que el proyecto contempla la construcción de 28 consultorios oncológicos, 19 consultorios no oncológicos, 6 consultorios de profesionales, tópicos de emergencia, laboratorios, camas UCI, todos con equipos modernos en 27 mil metros cuadrados.