Escolar sufre fractura de mandíbula tras ser agredido por compañeros en colegio de Chala

Un violento episodio se registró en el colegio estatal Hortencia Pardo Mancebo del distrito de Chala, en la provincia arequipeña de Caravelí. Un escolar de 16 años de edad terminó con dos fracturas en la mandíbula luego de haber sido agredido brutalmente por sus compañeros durante el recreo, cerca de las 11:30 horas del último viernes 6 de junio. Los padres de la víctima denunciaron públicamente el hecho el miércoles 11 de junio, en la ciudad de Arequipa ante el delicado estado de salud del menor.

Según la denuncia registrada en la Comisaría de Chala, con la declaración del menor, durante el recreo estaba jugando vóley y por casualidad termina impactando un balón contra un compañero de grado inferior. Luego de ello, tras pedir disculpas, fue agredido por este escolar y sus amigos del salón; así hasta que finalmente uno de los menores le propinó una patada en el rostro que terminó partiendo su mandíbula.

De acuerdo al informe médico del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud de la ciudad de Arequipa, al cual fue referido desde Caravelí, el menor presenta una fractura en el cuerpo mandibular parasinfisiaria derecha y una fractura de cóndilo mandibular izquierdo.

El informe también detalla que presenta contusiones faciales, maloclusión dental y debido a las fracturas mandibulares tiene limitación para la apertura oral, por lo que solamente puede recibir alimentos licuados.

La madre de la víctima E. M. L. R. (16), Alicia Ríos P., sostuvo que retirará al menor del establecimiento del seguro social, debido a que no cuentan con un tornillo para fijación intermaxilar necesario para la cirugía que requiere su hijo. De la misma forma, expresó que requiere ayuda de la población para la operación, que de acuerdo a lo que consultaron costaría entre S/15 mil y S/18 mil.

"Mi hijo no puede esperar tanto tiempo hasta que llegue el tornillo, todos los días llora por el dolor... Hoy en la mañana tuve que movilizarlo en silla de ruedas, me duele verlo así, nunca ha tenido problemas en el colegio, no sé porque le han hecho esto sus compañeros", sostuvo la madre entre lágrimas.