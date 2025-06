Ejecutivo no otorgará más fondos a Petroperú: "Si tienen un problema, lo tienen que resolver ellos", afirma el MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, afirmó que el Gobierno no destinará nuevos recursos públicos para rescatar a Petroperú.

Esta posición, según indicó, cuenta con el respaldo del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"Nosotros estamos trabajando bajo el escenario de que Petroperú resuelve sus propios problemas. Estamos mirando la evolución de la empresa y nuestra posición es la misma (que la del MEF anterior), además es la posición de la presidenta y el premier : No vamos a darle recursos a Petroperú. Si tienen un problema financiero, lo tienen que resolver ellos", declaró para Canal N.

En ese contexto, el titular del MEF anunció que está prevista la incorporación de un Chief Transformation Officer entre los meses de septiembre y octubre. Este funcionario tendrá a su cargo liderar el proceso de reestructuración de la empresa estatal.

En #CuentasClaras , el ministro Raúl Pérez Reyes negó que Rafael López Aliaga sea aliado del gobierno de Dina Boluarte. Además, remarcó que no se le dará más recursos a Petroperú: "Se contratará a gestor de transformación para setiembre u octubre"

Por otro lado, Pérez Reyes mostró su respaldo a la presidenta Dina Boluarte en el caso cirugías y afirmó que él cree en la versión de la mandataria. Además, sostuvo que él no se sentiría incómodo de acompañar a la jefa de Estado en un mensaje a la Nación.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas cuestionó las declaraciones del médico Mario Cabani alegando que habría violado el secreto médico. Ello, pese a que el doctor estético cuenta con la autorización judicial correspondiente.

"Yo no me he sentido incómodo en lo absoluto porque la presidenta nos ha indicado que eso que indicó era cierto. (¿Usted le sigue creyendo, pese a que el propio médico y la junta de médicos dicen que fue estética?) Creo que eso se va a aclarar en el proceso de investigación", dijo en Canal N.