Piden que las personas que van a protestar lo hagan en los conductos correctos y sin el cierre de carreteras

Ante la posibilidad de protestas y disturbios por la sonada Tercera Toma de Lima, el abogado laboralista, Carlos Becerra, se refirió a la necesidad que exista paz en la región La Libertad y que las protestas se realicen sin daño a la propiedad pública y privada.

"No estamos tratando de boicotear o frenar la protesta popular pues, la Constitución recoge el derecho a la reunión, pero sin daño a la propiedad pública y a la propiedad privada, eso es lo que se venía haciendo hace unos meses, cuando afectaron la propiedad privada y la propiedad pública, hubo fallecimientos en la carretera porque no pudieron desplazarse hasta los centros hospitalarios. Eso no puede volver a ocurrir, La Libertad necesita levantarse económicamente, porque somos un polo que podemos sustentar a gran parte del norte del país con la producción", resaltó el letrado, quien fue el único abogado representante de gremios sindicales que hizo frente a los radicales que, en otras oportunidades, causaron desmanes en la Panamericana Norte, a la altura de Virú y Chao.