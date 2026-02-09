Luis Quiroz confirma que data de homicidios de la PNP es mayor a la de SINADEF: "Nadie desea ocultar ninguna cifra"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que las cifras por homicidios de la Policía Nacional del Perú son mayores a las registradas en el Sistema de Información de Defunciones pero defendió el registro de datos y aseguró que no buscan ocultar el número real.

Luego de que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, cuestionara las cifras del Sinadef, cuestionando la veracidad de los datos, y aseguraba que el número es mayor. El ministro de Salud, en declaraciones a Canal N, confirmó esta preocupante situación.

"Precisar que en este mensaje está descontextualizado. Nosotros venimos realizando un trabajo en conjunto con la PNP, el Ministerio del Interior, así como también el Ministerio de Justicia, el INEI, (...) tenemos una sola información. Lo que ha dicho el general Arriola es totalmente cierto en el momento que se refiere a que las cifras que ellos tienen son mayores que la que tenemos nosotros como Sinadef", señaló.

Cabe señalar que, esta situación se da luego de que a lo largo de los meses, los ministros del gobierno de José Jerí y la PNP cuestionaban el Sinadef por tener más cifras de muertes violentas que la policía, sin embargo, actualmente la situación ha cambiado, pues sería la PNP quien tiene más números registrados que Sinadef.

En ese sentido, explicó que la PNP cuenta con el registro de todos los fallecidos por homicidios, mientras que el Sinadef tiene el registro de los certificados de necropsia "que normalmente no suele estar al día por la demora", debido a que la información llega de las diferentes regiones del país. En ese sentido desmintió que sea un intento por ocultar las cifras reales en el contexto de la inseguridad ciudadana.

"Nuevamente ha empezado a funcionar este comité del CEIC que estaba desactivado años, lo hemos puesto en funcionamiento para poder uniformizar y estandarizar cifras. Nadie busca ocultar ninguna cifra, lo que queremos es luchar contra la delincuencia y lo que todos aspiramos es disminuir, porque si disminuimos empezamos a tener la pacificación de un país", aseguró.

Ministro del Ambiente pide revisar Sinadef

El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas, cuestionó la credibilidad del Sinadef, entidad que pertenece al Estado, más precisamente al Ministerio de Salud.

"Las cifras que ha dado el general Arriola deben ser las más aproximadas a la realidad. Creo que hay que revisarlas (al SINADEF), pero definitivamente como ciudadano y miembro del Poder Ejecutivo, yo respaldo las cifras que ha dado la PNP", mencionó.

El titular del Ministerio del Ambiente respaldó el accionar de la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la criminalidad organizada.

