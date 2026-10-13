La Libertad en alerta roja: reportan alarmante incremento de casos de dengue y confirman tres muertes

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La región La Libertad enfrenta un panorama epidemiológico crítico tras confirmarse un repunte inusual en las cifras de contagios por dengue. Las autoridades sanitarias locales informaron que, en las últimas semanas, los casos sospechosos y confirmados se han disparado de manera preocupante, afectando principalmente a provincias con altas temperaturas y antecedentes endémicos como Trujillo, Ascope, Pacasmayo y Chepén.

Tres víctimas mortales y presión en los centros de salud

El impacto de la epidemia se ha visto reflejado en el reporte oficial que confirma los primeros tres fallecimientos a causa de la enfermedad en lo que va del periodo. Las víctimas, que presentaban cuadros clínicos agravados, no resistieron las complicaciones derivadas del dengue grave (conocido anteriormente como dengue hemorrágico).

Ante esta situación, los hospitales y centros de salud de la región registran una creciente demanda de pacientes con síntomas febriles que acuden en busca de diagnóstico oportuno, generando alertas sobre la capacidad de respuesta en las áreas de emergencia.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La región La Libertad registra 10 454 casos de dengue en lo que va del 2026, convirtiéndose en la segunda región del país con más contagios, según la última actualización del Ministerio de Salud. Además, se confirmaron tres fallecimientos por... pic.twitter.com/GKKLATJ8gD — Exitosa Noticias (@exitosape) October 13, 2026

Medidas de contingencia y control vectorial

Frente a este escenario de riesgo, la Gerencia Regional de Salud dispuso la intensificación inmediata de las brigadas de control larvario y nebulización espacial (fumigación) en las zonas focalizadas de mayor incidencia. Entre las principales acciones desplegadas destacan:

Cerco epidemiológico: Intervención casa por casa en los sectores con mayor concentración de larvas para neutralizar los criaderos del zancudo.

Intervención casa por casa en los sectores con mayor concentración de larvas para neutralizar los criaderos del zancudo. Campañas de desichatización: Jornadas comunitarias orientadas a la eliminación de recipientes inservibles (ollas viejas, llantas, botellas) que acumulan agua estancada.

Jornadas comunitarias orientadas a la eliminación de recipientes inservibles (ollas viejas, llantas, botellas) que acumulan agua estancada. Abastecimiento médico: Reforzamiento de las unidades de vigilancia clínica y dotación de pruebas rápidas e insumos de hidratación en los centros de salud periféricos.

Autoridades advierten que menos de la mitad de ciudadanos permiten el ingreso a viviendas para fumigar

Factores climáticos y llamado a la ciudadanía

Especialistas sanitarios señalan que las variaciones climáticas y las altas temperaturas registradas en la costa norte favorecen la rápida reproducción del vector. Ante ello, las autoridades reiteraron el llamado a la población para permitir el ingreso debidamente acreditado del personal de salud a los domicilios.

Asmismo, hicieron hincapié en las medidas para evitar agravar la situación previo a un diagnóstico, como a evitar la automedicación y acudir de inmediato al establecimiento más cercano ante signos de alarma como fiebre alta, dolor muscular intenso, sarpullido o sangrado.

La alerta roja declarada en La Libertad evidencia la vulnerabilidad de la región ante el avance del dengue. Mientras las brigadas intensifican el trabajo en campo para frenar la cadena de contagios, la colaboración activa de la ciudadanía en las medidas preventivas en el hogar será determinante para evitar una crisis sanitaria de mayor magnitud.