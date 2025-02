Prima de joven deportista pierde una pierna tras colapso en el Real Plaza Trujillo: "Sintió todo durante la amputación"

El pasado viernes, el Real Plaza Trujillo vivió una tragedia que dejó a varias familias en duelo. Jhosmar Rodríguez Cruz, un deportista de 22 años, estaba en el lugar con su novia para compartir una comida, sin imaginar que serían víctimas del desplome del techo del centro comercial. Cuando las estructuras colapsaron, Jhosmar quedó atrapado entre los escombros.

A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, las condiciones del joven empeoraron con el paso de las horas. Para salvarle la vida, los equipos de rescate tomaron la difícil decisión de amputarle la pierna derecha. Lo hicieron sin anestesia, pues la situación era crítica y el tiempo apremiaba.

"Se la amputaron sin anestesia. Sintió todo", relató Diandra Ponce, prima de Jhosmar, quien ha estado a su lado desde el incidente. La tragedia no terminó ahí. La novia de Jhosmar, que lo acompañaba ese día, también falleció en el colapso.

Esta pérdida ha devastado al joven, quien ahora enfrenta no solo el dolor físico de la amputación, sino también el emocional de haber perdido a su pareja.

La labor de rescate se complicó aún más por los obstáculos internos del propio centro comercial. Según relató Diandra, la familia de Jhosmar temió por su vida cuando las luces del mall fueron apagadas y se indicó que no se seguirían realizando esfuerzos de rescate.

"Si no hubiéramos tenido contactos dentro del Real Plaza, mi primo habría quedado allí, no nos importa el dinero, necesitamos que se haga justicia. Ellos solo publican en redes, pero en la realidad no ha habido ayuda", aseguró la joven.