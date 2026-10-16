Alerta roja: Lima y otras 19 regiones tendrán temperaturas altas de hasta 36 °C por 3 días, advierte el Senamhi

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.° 419 para alertar sobre el incremento de la temperatura hasta el lunes 19 . El calor continuará durante tres días consecutivos en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, la costa norte registrará las temperaturas más elevadas, con máximas que alcanzarán los 36 °C. En tanto, otras localidades de la costa y la sierra también experimentarán condiciones cálidas durante este periodo.

¿Qué temperaturas se registrarán hasta el lunes 19 de octubre?

Para este sábado 17 de octubre, las temperaturas máximas previstas son las siguientes:

Costa norte: entre 25 °C y 36 °C.

entre 25 °C y 36 °C. Costa central: entre 24 °C y 32 °C.

entre 24 °C y 32 °C. Costa sur: entre 23 °C y 30 °C.

entre 23 °C y 30 °C. Sierra norte: entre 22 °C y 32 °C.

entre 22 °C y 32 °C. Sierra central: entre 24 °C y 30 °C.

entre 24 °C y 30 °C. Sierra sur: entre 19 °C y 30 °C.

Para el domingo 18, el pronóstico mantendrá valores similares. La costa norte llegará nuevamente a los 36 °C, mientras que la costa central alcanzará los 32 °C y la costa sur llegará a los 30 °C. En la sierra norte se esperan máximas de hasta 32 °C; en la zona central, de 30 °C; y en la sierra sur , de 29 °C.

El lunes 19, las condiciones persistirán en la costa , con temperaturas máximas de hasta 36 °C en el norte , 32 °C en el centro y 30 °C en el sur. En la sierra norte , los valores oscilarán entre 22 °C y 32 °C; en la central , entre 24 °C y 30 °C; y en la sur , entre 19 °C y 29 °C.

🌡️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 17 al 19 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/7f9EGOtgI1 https://t.co/JbJQQPOt9U October 15, 2026

¿Qué regiones están bajo alerta y qué precauciones tomar?

El aviso meteorológico comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Entre las localidades incluidas figuran Lima, Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Arequipa, Huancayo, Cusco y Tumbes, junto con numerosas provincias de sus respectivas regiones. La amplitud territorial del aviso refleja que el incremento de las temperaturas no se limitará a una sola zona geográfica.

El Senamhi también advirtió que la escasa nubosidad alrededor del mediodía favorecerá una mayor exposición a la radiación solar y un incremento de los índices de radiación ultravioleta (UV). A ello se sumarán ráfagas de viento durante la vigencia de la alerta.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad, utilizar sombreros de ala ancha, ropa ligera y protector solar, además de mantenerse hidratado. También es importante prestar atención a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores.

El episodio de calor continuará afectando a amplias zonas del país hasta el lunes 19 de octubre. Por ello, la población debe seguir los reportes oficiales del Senamhi y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas y la radiación solar.