Arequipa: Ejecutan desalojo pacífico de más de 300 stands comerciales en el estadio Melgar

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En una operación multisectorial llevada a cabo en el Cercado de Arequipa, las autoridades ejecutaron el desalojo de más de 300 puestos comerciales que venían ocupando la zona norte del tradicional estadio Melgar.

La diligencia, respaldada por un mandato judicial, se desarrolló de manera completamente pacífica, lo que permitió que los comerciantes procedieran a desmontar sus estructuras y retirar sus productos sin que se registraran enfrentamientos ni actos de violencia.

Despliegue policial y supervisión ministerial

Para garantizar el orden y el cumplimiento de la medida de restitución, el operativo movilizó a más de 100 efectivos de la Policía Nacional del Perú, incluyendo unidades de servicios especiales.

Asimismo, las acciones de recuperación contaron con la presencia del viceministro Luis Alemán, quien supervisó in situ el desarrollo de la intervención destinada a devolverle la vocación estrictamente deportiva al recinto.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Arequipa, comerciantes que ocupaban los exteriores del estadio Mariano Melgar fueron desalojados de manera pacífica. En la zona se iniciarán los trabajos del proyecto de inversión que busca mejorar la infraestructura del recinto deportivo.



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Una concesión vencida hace cuatro años

De acuerdo con los datos recabados durante las diligencias, los espacios comerciales habían permanecido instalados en el área norte del complejo durante aproximadamente cuatro años para el funcionamiento de ferias temporales.

Dicha actividad comercial se amparaba inicialmente en una concesión vinculada al Instituto Peruano del Deporte (IPD) de Arequipa, otorgada durante la gestión de José Luis Tejeda. Sin embargo, el permiso legal había fenecido formalmente en el año 2022, pese a lo cual los ocupantes continuaron operando de manera irregular hasta la ejecución de este desalojo.

Irregularidades y cobros bajo la lupa

Durante la cobertura periodística de los hechos, se revelaron diversas contradicciones entre las personas intervenidas. Mientras algunos comerciantes afirmaron ante los medios que no realizaban ningún tipo de pago por el uso del terreno, otros apuntaron a la existencia de cobros por una persona vinculada a la administración de los puestos.

La recuperación del estadio Melgar marca un paso decisivo en la defensa del patrimonio y la infraestructura deportiva de la Ciudad Blanca. Al frenar una ocupación prolongada e irregular, las autoridades reafirman el principio de autoridad y abren la puerta para que el emblemático recinto vuelva a estar al servicio íntegro de los deportistas y la comunidad arequipeña.