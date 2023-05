Tacna: Puma de 2 metros de largo fue capturado por Serfor tras ser visto al interior de una vivienda

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho peculiar alarmó esta mañana a la población de Tacna. Un puma de dos metros y 50 kilos ingresó a la vivienda de una ciudadana de la región, quien solicitó el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). El mamífero

Gracias a la intervención de ambas autoridades, el pequeño felino fue adormecido con un sedante para ser puesto a buen recaudo. Al respecto, el jefe de Serfor Tacna, Anty Coronado Mamani, se pronunció sobre los hechos e indicó bajó qué circunstancias habría sido encontrado este mamífero.

"Aparentemente, una vecina de la zona avistó al animal en su vivienda, con lo cual avisó a la comisaría y posteriormente a nosotros. Al ser un felino de este tamaño, era muy complicado realizar la captura a las 04:00 a.m., con lo cual esperamos que aclare un poco más y a las 06:00 a.m. con los especialistas", declaró.

¿Cuál es la procedencia del puma?

Uno de los hechos que más alarmó a los ciudadanos fue el origen de este pequeño felino, puesto que se desconoce las razones de su presencia en la zona urbana de la región. Por esta razón, las autoridades ya iniciaron las investigaciones del caso, mientras la población empiezan a comparar la situación el caso de Run Run.

Y es que los vecinos de este sector de Tacna no descartan la posibilidad de que, al igual que dicho zorro andino, haya sido criado como una mascota. En esa misma línea, también abren la posibilidad de que haya sido un espécimen que se escapó del bosque municipal. No obstante, el jefe de Serfor Tacna indicó que dicho parque no contaba con esta especie.

"Provendría de la vida silvestre. Ha caminado buscando alimentos y ha llegado a esta zona. Es un caso bastante raro", señaló.

¿Cuál es la situación del felino?

Cabe decir que el mamífero fue sometido a exámenes médicos para conocer su estado de salud. Mientras, se esperan los resultados para determinar las acciones del caso, el felino se encuentra en el Bosque Municipal de Tacna en un ambiente separado.

De esta manera, este gran puma avistado en la madrugada de hoy en Tacna fue puesto a buen recaudo gracias a la intervención del Serfor y la PNP, quienes llegaron al lugar de los hechos tras el pedido de ayuda de una ciudadana. Ahora, se esperan los resultados médicos para elegir su lugar de destino.