Tarapoto: Personal subalterno denuncia a altos mandos policiales de San Martín por abuso de autoridad

16/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una acusación grave ocurre en la región San Martin, debido a que el personal subalterno de Tarapoto denuncia a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por abuso de autoridad.

Caso grave

En representación de los 160 efectivos de la PNP, el abogado Abogado Guillermo Chanjan ingresó por mesa de parte del Ministerio Público de Tarapoto una denuncia en contra del jefe de la decimo primera macroregión policial San Martín; el general de la policía, Ulises Alfonso Guillen Chávez; así como del coronel de la PNP, Jaime Pizarro Quintana y el comandante de la PNP, Hugo Paul Juárez Muñoz por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.

De acuerdo a la denuncia los custodios del orden no estarían gozando de sus días de descanso y estarían siendo presionados a firmar sus beaticos de alimentos que no los estarían recibiendo.

Asimismo, la denuncia incluye la desaparición del grupo Terna en la región de San Martín cuyos integrantes ahora están obligados a vestir el uniforme policial así como la utilización de las dependencias de la policía como cocheras de vehículos particulares, los mismos que son ajenos a la institución.

Exitosa Tarapoto conversó con el abogado Guillermo Chanjan quién brindó detalles de la denuncia en mención.

"Es por el delito de abuso de autoridad, por todos los atropellos y abusos que se vienen cometiendo desde la institución en contra del personal subalterno de la PNP. Esta denuncia está dirigida contra un comandante y un coronel [...] Son 3 las personas que están denunciados, es más, dentro de los argumentos y fundamentos de nuestra denuncia está contenida a que realmente los efectivos policiales no gozan de franco, son recolocados constantemente de sus unidades a otras unidades policiales", informó el letrado.

El demandado se pronuncia

En esa misma línea el general de la policía, Ulises Alfonso Guillen Chávez, se pronunció sobre esta denuncia e indicó que tomó conocimiento de ella mediante las redes sociales.

"Inmediatamente nosotros hemos puesto en conocimiento al comando institucional de esta denuncia y he solicitado inspectoría general que se realice o que envíen un equipo para que realicen las investigaciones respectivas y determinen si es que existen responsabilidades y de existir responsabilidades se aplicarán las medidas disciplinarias que corresponden de acuerdo al reglamento", mencionó el agente policial.

Asimismo, Guillén Chávez se refirió a la denuncia contra las desactivaciones del grupo Terna.

"El caso de las activaciones del grupo Terna, que es un tema netamente estructural y administrativo no penal, no se ha desactivado en realidad el grupo Terna, no existe un documento formal donde dice que se esta desactivado del grupo terna, lo que ha pasado que ese personal que estaba trabajando ahí ha sido destinado a otra labor también que es muy importante y necesaria para la seguridad ciudadana", agregó.

No es muy usual que se den este tipo de denuncias, ya que no se está hablando hablando de 1 o 2 policías, si no de los 160 agentes del orden quiénes obviamente quieren mantener en reserva sus respectivas identidades por el momento.