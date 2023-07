Iquitos: Pacientes resultaron afectados por paro de 48 horas tras huelga de trabajadores de hospital

El pasado 12 de julio, los trabajadores del Hospital Regional de Loreto acataron el paro regional para exigir la continuidad de la mesa de trabajo, la transferencia presupuestal pago del 008-2012, el pago del vale nutricional y el pago de la deuda social, afectando a los pacientes.

Asimismo, el hombre solicitó mayor presupuesto para poder atender de mejor manera a la ciudadanía y criticó que han pasado mucho años de reclamos y, hasta el momento, no se ha cambiado la situación de los trabajadores.

"Necesitamos presupuesto para seguir realmente manteniendo y atendiendo a la población, quien es el que sufre cuando hacemos una paralización, nosotros somos conscientes, pero quién luchará por nosotros si nosotros dejamos de luchar. Realmente han pasado muchos años y y hasta el día de hoy no han concretado la situación de todos los trabajadores", reclamó.

En esa misma línea, manifestó que desde hace mucho tiempo vienen solicitando el mejoramiento total de la infraestructura del Hospital Regional de Loreto, específicamente, en el servicio de emergencia.

Por otra parte, los usuarios mostraron su disconformidad por no ser informados con anticipación sobre el paro, lo que ha generado inconvenientes para aquellos que tenían citas programadas en el hospital.

"Deberían de avisar si no van a atender, pero no lo anticiparon pues uno tiene que venir a ver si les van a atender. Supuestamente dijeron que el viernes van a este renovar y ahora para volver nuevamente a renovar. Deberían de haber dicho de que hay huelga o en la posta que que nos atiende que ellos mismos nos dan la hoja de referencia de frente avisar y no nos manden a un consultorio fantasma", reprobó una ciudadana.