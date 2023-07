Tarapoto: Fiscal dejó libre a conductor ebrio que atropelló y asesinó a profesor

La fiscal María Dolores Chiroque, dejó en libertad a un conductor que atropelló y mató a un profesor que trotaba por la nueva Vía de Evitamiento en Tarapoto. Según informó la viuda de la víctima, ella se enteró de esta desagradable noticia justo después de volver del sepelio de su esposo.

La viuda, identificada como Carmen Idoma Gonzáles, reveló que la fiscal había dejado en libertad al conductor que mató a su esposo debido a que el abogado que habían contratado, aceptó 10 mil soles como una especie de relación civil; sin embargo, la señora aclara que no quiere dinero, sino que el individuo que atropelló a su esposo, vaya a la cárcel.

Carmen Idoma habló en exclusiva con Exitosa y pidió que la muerte de su esposo no quede impune, pues siente que no se está haciendo justicia como debería.

Seguido de eso, aclaró que el abogado que la representaba aceptó el dinero sin consultarle, ya que ella no está interesada en lo económico.

"Yo llegué de enterrar a mi pareja y me doy con la sorpresa que ya está libre el señor que lo mató, ¿en qué momento yo acepté esos término? Yo no estaba aquí, tampoco sé las condiciones en que fue liberado, mi abogado no me ha informado nada", agregó.