¡Terrible! Niño cae a buzón sin tapa y termina internado: Obra inconclusa no tenía señalización

En Tumbes, un pequeño niño de solo siete años, que jugaba con una cometa en la calle, cayó a un buzón que se encontraba sin señalización. El infante habría caído a una profundidad de más de 3 metros, poniendo en riesgo su vida. Vecinos indicaron que el pozo es parte de una obra que empezó en mayo y hasta ahora no termina.

Los vecinos del asentamiento humano Ciudadela Noé, en Tumbes, quedaron impactados luego de conocer que el niño había caído en el hoyo. Este solo estaba cubierto por una vaya de plástico naranja que cruzaba solo por el medio del orificio, poniendo en riesgo a todas las personas que pasaban por el lugar.

Según el reporte, el buzón abierto es parte de una obra que comenzó a inicios de año, por lo que exigen la culminación inmediata de la obra. Los habitantes indicaron que el pozo mal señalizado no es lo único que pondría en riesgo a la población, puesto que habría zanjas de profundidad similar que también pondrían en peligro a la gente.

Tras el susto, el padre del menor lo llevó al centro de salud más cercano, pues, pese a que no mostraba daños visibles, fue a verificar si es que existía algún tipo de afección no visible, como una fractura o golpes. Por su parte, los vecinos pidieron que se pongan puentes para poder transitar con normalidad y sin posibilidad de caer a uno de los vestigios de la construcción.

El pasado 19 de noviembre, un nuevo atentado vinculado con bandas de extorsión tomó lugar en la fachada de un colegio particular de Zarumilla, donde un grupo presuntamente ecuatoriano puso un explosivo. Marisol Dioses Izquierdo, directora, indicó que desde octubre vienen recibiendo amenazas.

"Me están pidiendo 20 mil soles. Amenazan con que si no se los doy van a matar a mi familia, van a matar a mis hijos, a mi esposo o a mí. Saben nuestras rutas, a qué hora salimos, a qué hora llegamos a la casa (...) Los padres de familia me han comentado que también han sido extorsionados. Esta situación no solo la estoy pasando yo, sino ellos también", relató la directora, comentando además que padres de familia también son amenazados.