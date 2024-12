Tornado interrumpe partido de fútbol en Juliaca: Fenómeno natural dejó ATÓNITOS a jugadores

Lo que sería un divertido y amistoso partido de fútbol, terminó siendo interrumpido por un tornado que dejó atónitos a los jugadores que, en ese momento, se encontraban disputando el balón en plena cancha. El fenómeno natural fue captado por uno de los habitantes que se hallaba presenciando el ameno escenario en Juliaca.

De acuerdo al material compartido por un usuario en las redes sociales, se pudo ver el preciso instante en que el tornado de tierra aparece en medio de la cancha de fútbol, dejando atónitos, por unos segundos, a los jugadores, quienes, lejos de parar el encuentro, decidieron restarle importancia al fenómeno natural y continuar con su pichanga.

Según se pudo conocer, el incidente habría iniciado, luego de que un fuerte viendo empezara a soplar, levantando polvo, cada vez más y más. El acto que, en un principio, parecía bastante inofensivo terminó convirtiéndose en un tornado de tierra que atravesó la cancha de fútbol a gran velocidad.

Es importante mencionar que, por fortuna, el tornado no causó ningún tipo de daño, más allá de levantar algunos objetos livianos por los aires, pese a que, en un momento del video, se ve como el vórtice se acerca peligrosamente al balón para llevárselo.

Como era de esperarse, el video compartido por el usuario aliticona.12, se volvió inmediatamente viral, logrando obtener un gran número de reproducciones, así como 'likes' y comentarios.

Y es que muchos compararon las imágenes con escenas de películas y series de televisión, que muertas este tipo de hechos relacionados a los fenómenos naturales.

"Qué miedo", "Los chicos no tuvieron nada de miedo", "Esto solo pasa en Juliaca", "Qué valientes para seguir jugando", "Se sorprendieron pero siguieron su pichanga", "Con ellos no era la cosa", "Cualquier accidente pudo ocurrir", "Como no detuvieron el juego, la vida es más importante", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.