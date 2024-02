Trabajadora secuestra a la bebé de su jefa: ¡De no creer! Cómplices exigieron S/ 15 mil soles para liberarla

Un indignante hecho ha causado gran conmoción entre la población de Huaral, luego que una mujer secuestró al bebé de su jefa. La acusada pidió S/ 15 mil para liberar a la criatura de tan solo 10 meses.

De acuerdo a información obtenida por Latina Noticias, la mujer acusada de planificar dicho secuestro fue identificada como Ruth Flores y trabajaba junto a su jefa en un consultorio podológico.

El indignante hecho ocurrió el último miércoles 07 de febrero, en horas de la tarde, cuando la madre del bebé de tan solo 10 meses le pidió a Ruth Flores que cuide del mismo unos minutos mientras ella atendía a un paciente.

Según el video que quedó registrado por cámaras de vigilancia del centro donde laboraban, la sospechosa salió del consultorio podológico ubicado en Huaral, donde llevó consigo al bebé. Este acto se realizó a plena vista de los demás pacientes que se encontraban en el mismo recinto.

Al momento de denotar que no se encontraba Flores y la bebé en el lugar, la madre se alarmó y tuvo la reacción de llamar al celular de la trabajadora para ubicarla.

"Yo cuando la he llamado a ella, ya no me ha contestado ella, si no otro hombre, era voz un varón, voz de varón, entonces me amenazaban pidiéndome un monto de 15 mil soles para que me devuelvan a mi hijita", dijo la madre al referido medio periodístico.