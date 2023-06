Trujillo: denuncian a directora por presuntos maltratos contra niños de 4 años

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

De terror. Madres de familia denunciaron a través de Exitosa a una directora de I.E. 2342, en el distrito de La Esperanza, por presuntos maltratos a alumnos de 4 años, del nivel inicial.

"Mi hija dice que ha sido encerrada y la profesora le dice palabras como burra, tonta, torpe. Yo quisiera, por favor, que se haga justicia con todos los niños de esta institución educativa 2342. Mi hija ya no quiere venir al colegio. Todo esto ya lo hemos informado ante la UGEL", contó una de las madres.

Las denunciantes señalan que las agresiones serían desde el mes de marzo, por ello presentaron denuncia hace 15 días a la UGEL 3. Sin embargo, hasta el momento no obtienen respuesta.

"No es antojo de nosotros de venir, no queremos que sigan maltratando a los niños en este colegio. Hemos ido a la UGEL pero hasta la fecha no nos dan atención. Desde finales de abril estamos denunciando estos hechos ante la UGEL, pero no nos dan la atención. Nos tomaron las declaraciones y a pesar de eso, no nos dicen nada", reveló, otra mamá.

En declaraciones a Exitosa Trujillo, las madres aseguraron que los menores no quieren asistir a clases y tampoco estudiar, por temor a la forma, presuntamente, agresiva, que tienen en el colegio.

"No estamos enviando a nuestros niños por temor a las represalias contra nuestros hijos, queremos que ellos estén felices en su colegio. Son niños pequeños, recién están iniciando su etapa escolar. Imagínese, los niños quedan muy mal", agregaron.

Más casos

Una madre denunció que, en el caso de su menor hijo, una profesora le habría dejado un hematoma en la pierna tras el forcejeo.

"A mi hijito lo han jaloneado para que se siente en la silla, lo que le ha provocado un hematoma. Se ven las huellas de los dedos en la pierna de mi hijo. Le envié una foto a la directora y fui a ver a la profesora. Me dijo que ella no había hecho eso, pero mi hijo me dijo que su profesora lo ha jalado y le hizo doler", contó.

Otra contó que su menor hijo tuvo golpes en sus testículos luego de estar encerrado junto a otra compañera en un almacén oscuro.

Se niega

Las madres indicaron que, tras hablar con la directora, esta se niega y asegura que es incapaz de realizar ese tipo de abusos.

"Todo lo niega, rotundamente, incluso, asegura que es un montaje. ¿Cómo va a ser montaje?", reveló una de las mamás.

Piden su retiro

Las mamás exhortaron a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto y la directora sea retirada del colegio.

"Como madres de familia no la queremos aquí. Nosotros hemos visto el maltrato que hacen. Si no tienen paciencia para los niños, no deberían estar aquí. Si no tienen vocación, que sea retirada", exclamó otra madre.

Evidencia

Exitosa conoció que las madres habían conocido a través de un vídeo, que la acusada agredió verbalmente a los menores, lanzándoles insultos y maltratos.