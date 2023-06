Trujillo: denuncian presunta red de pedófilos que drogan a menores y lucran con vídeos sexuales

19/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Exitosa recogió la denuncia de ciudadanos que refieren sobre la existencia de una presunta red de pedófilos y trata de personas que drogan a menores de edad y, luego de ultrajarlos sexualmente, comercializan el contenido audiovisual en redes sociales.

Estos actos delictivos estarían ocurriendo, según las denuncias, en locales nocturnos clandestinos en Trujillo y Chimbote.

Exitosa tuvo acceso a la información que ya se han registrado dos víctimas varones en la ciudad de Trujillo y uno en Chimbote. Asimismo, que los integrantes de esta presunta red ya estarían rondando los colegios de la ciudad.

Asimismo, se conoció que esta presunta red contaría con toda la logística necesaria para drogar y abusar de sus víctimas. Posterior a ello, ya con la víctima dopada, se les lleva a algún lugar privado donde se les ultraja sexualmente para grabar contenido pornográfico.

Negociación

Exitosa conoció, a través de capturas de conversaciones de grupos de WhatsApp y de la plataforma de chat Telegram, la forma en cómo el contenido sexual es ofrecido en redes.

Por medio de mensajes con imágenes de las víctimas, desconocidos ofertan el contenido sexual desde los $20 bajo la modalidad de pago vía Paypal.

"Miembros del grupo: uno de nuestros miembros nos ha enviado este teaser de un vídeo que ha hecho, en un estilo de clipsodoma amateur. No sé mucho al respecto y no lo he visto. Si estás interesado, publicaré su nombre de usuario y puedes ponerte en contacto con él directamente", se lee en uno de los mensajes en el grupo denominado "Chicos durmientes".

Antecedente

Exitosa hizo pública la denuncia de los padres de familia del centro educativo San Juan sobre la presencia de un sujeto en los exteriores del colegio, quien fue detenido, luego que los alumnos informaron que esta persona los seguía constantemente.

A este sujeto identificado como Luis Ángel Quiroz Tuanama, se le halló guantes, gas pimienta, jeringas y una foto de un menor de 14 años del centro educativo.

Según los padres, no se descarta que Quiroz Tuanama pertenecería a la presunta red de pedofilia y trata de personas.

"Hemos tenido una reunión la fiscal que lleva el caso y nos indica que a este sujeto se lo ha dejado en libertad porque no existen medios probatorios para otorgarle prisión preventiva o alguna condena. Solo está en investigación. Me ha llamado la atención que solo hayan aplicado su protocolo legal y hayan dejado de lado la versión de los menores. Nos sentimos desairados, desprotegidos. Nosotros confiamos en la justicia, pero con esa medida pone en tela de juicio la versión del sujeto contra la de nuestros hijos. Esperábamos otra situación, pero no vamos a bajar la guardia y seguiremos cuidando a nuestros hijos. Esperamos que esto cambie, y no quede impune", explicó.

Temen por sus hijos

La progenitora del menor que apareció en a foto que llevaba el presunto abusador expresó su preocupación ante lo ocurrido.

"Yo me siento atemorizada, preocupada por lo que se está dando. Pido a las autoridades que se haga justicia, que no lo dejen libre, porque como les dije, los niños están al acecho a este tipo de personas. Tengo que esperar a encontrar a mi hijo golpeado o muerto, y eso no puede ser. Nosotros no conocemos al sujeto y no sabemos el motivo por el cual está siguiendo a mi hijo. Nos encontramos asustados, con miedo", manifestó la madre del menor.

Dato

Exitosa conoció sobre una persona acusada de drogar a sus víctimas. A través de una publicación en redes sociales, una presunta víctima, hizo pública la identidad de Cristian Vega, acusándolo de ponerle droga en su bebida.