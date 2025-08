Tula Rodríguez lleva de emergencia a su hija al hospital y revela preocupante situación: "Por no haberte cuidado"

Tula Rodríguez generó revuelo entre sus seguidores tras revelar en sus redes sociales que tuvo que llevar de emergencia a su hija Valentina Carmona a una clínica local. La conductora de televisión no dudó en revelar más detalles de la delicada situación que atravesaba su pequeña.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez reveló que regresó a Perú tras unas relajantes vacaciones en México, pero lejos de retomar rápidamente su rutina diaria, tuvo que llevar a su hija Valentina Carmona con el otorrinolaringólogo porque tenía un fuerte dolor en el oído desde hace un par de días.

La exvedette recordó que su hija nació con una discapacidad auditiva, pues nació con una sola oreja, lo que la motivó a llevarla rápidamente al establecimiento de salud para protegerla y saber qué es lo que estaba pasando realmente con su salud.

"Buenos días, ya en Perú. Acá hay una niña que le está costando levantarse. Esta niña está con un dolor terrible de oído y antes de viajar se la ha pasado así, yo me hecho la que no estoy nerviosa, pero entenderán que ella tiene uno que le funciona al 100% pero entenderán que debo cuidar ese uno como oro. No es culpa mía querida, es culpa tuya por no haberte cuidado", indicó en un inicio.