¿En aprietos? Pamela López le habría sido infiel a Paul Michael con modelo argentino

La relación entre Pamela López y Paul Michael podría estar en peligro tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte de la trujillana. Según Macarena Gastaldo, la influencer habría besado al modelo argentino, Renzo Spraggon.

¿Pamela López engañó a Paul Michael?

Pamela López vuelve a ser el centro de atención de la farándula local, esta vez no por su conflicto legal con el padre de sus hijos, Christian Cueva, sino porque Macarena Gastaldo soltó una tremenda "bomba" que generaría una crisis de su romance con el cantante Paul Michael, con quien se luce contenta en distintos videos subidos a sus redes sociales.

Pues bien, la modelo 'gaucha' volvió a arremeter contra la trujillana, pero esta vez asegurando que Pamela López engañó a su actual pareja con el argentino Renzo Spraggon en una conocida discoteca de Lima, mientras Paul Michael también estaba allí, pero no se habría dado cuenta porque se encontraba en el baño. Según detalló, la polémica escena habría ocurrido hace solo un mes.

"Paul Michael, te tengo que contar algo, tu novia te fue infiel con Renzo Spraggon. Hace un mes. Estoy 100 por ciento segura. Tengo un amigo que estaba un jueves en la discoteca de ella, estaba en el box de al lado y vio beso, vio chape. Él también estaba ahí, pero justo fue al baño y pasó esa situación", señaló Gastaldo a las cámaras de 'Magaly TV: La Firme'.

Aunque no mostró pruebas que respalden su afirmación, esta escena desencadenó gran revuelo en la vida de Pamela. Por su parte, Renzo Spraggon respondió a las acusaciones aclarando que actualmente está soltero, aunque no negó ni confirmó directamente lo ocurrido.

Pamela López responde a presunta infidelidad

Mientras que la posible "manzana de la discordia" y quien pondría en aprietos la relación entre Pamela López y Paul Michael, Renzo Spraggon se animó a señalar que "los caballeros no tenemos memoria. Si pasó o no pasó algo ahí, no tengo nada que decir. No me importa (si tiene novio), no es mi problema".

Como era de esperarse, un reportero del programa "Magaly TV La Firme" no dudó en consultar sobre el tema al salsero, quien solo atinó a sonreír y negar conocer al modelo argentino. Mientras tanto, Pamela López fue más tajante al respecto.

La trujillana negó toda acusación, asegurando que Macareno Gastaldo solo trata de mancillar su imagen y no toleraría más situaciones similares, especialmente de una mujer que tildó de "payasa que no le basta involucrarse con hombres casados".

"Está que busca defender su imagen inventando historias que no son reales. Ella tiene que demostrar lo que dice porque no es verdad. Mi vida no tiene punto de comparación con la de ella", señaló, a la vez que agregaba que conversaría con sus abogados para "ponerle un alto a esa tipa".

De esta manera, Macarena Gastaldo volvió a sorprender a todos tras revelar que Pamela López besó a Renzo Spraggon, cuando Paul Michael no se daba cuenta.