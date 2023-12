Trujillo: ante denuncias por cobros por parte de agentes de Comercio Informal, MPT cierra cuadra de avenida España

A pocas horas de celebrarse las fiestas navideñas, cientos de comerciantes informales en el centro de Trujillo se han convertido en protagonistas junto a los funcionarios y personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ante las denuncias por presuntos cobros por parte de agentes de Comercio Informal de la comuna local.

Estas discrepancias han provocado que, desde el lado de la municipalidad, se retire a los vendedores informales junto a sus que ocupan pistas y veredas en la cuadra 20 de la avenida España.

En declaraciones a Exitosa Trujillo, una madre de familia, entre lágrimas, confesó que no tiene oportunidades de conseguir un trabajo y que ha optado por salir a las calles a vender su mercadería.

"Nosotros no somos delincuentes. Somos, en su mayoría, madres de familia solteras. En mi caso, tengo una hija enferma que tiene que ser operada y este trabajo es mi sustento del día a día. Yo vendo todo lo que es aretes, bisutería e general y no ensuciamos las calles", contó la mujer.

Otra comerciante, entre gritos de desesperación e incertidumbre por lo ocurrido, expresó que no es un buen momento para retirarlos, debido a que son días de campaña navideña, lo que exige aprovechar la mayor cantidad de hora a fin de recuperar su inversión económica.

"Necesitamos trabajar, no pensábamos que nos iban sacar de esta manera, menos ahora en estos tiempos donde las ventas ya no son como antes. Corremos el riesgo de perder nuestra mercadería se quede y no recuperemos la inversión", manifestó la emprendedora.