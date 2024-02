Trujillo: Hinchas decepcionados porque Paolo Guerrero se retiró sin saludarlos

En la ciudad de Trujillo, la expectativa y emoción se transformaron en decepción para los hinchas del Club Deportivo Universidad César Vallejo, quienes aguardaban ansiosos la llegada de Paolo Guerrero. Sin embargo, el ídolo futbolístico optó por retirarse sin brindar ningún saludo ni interacción con sus seguidores, dejando un sabor amargo entre quienes esperaban obtener un autógrafo o una fotografía de recuerdo.

Desde tempranas horas de la mañana, los hinchas se congregaron, esperando con ilusión la llegada de Guerrero, pero la falta de interacción por parte del jugador dejó un ambiente de desilusión y tristeza entre quienes lo aguardaban.

Los escena, que tuvo lugar frente a las puertas de salida, mostró a una multitud de hinchas desilusionados, expresando su pesar por la actitud de Guerrero. Entre los presentes, se destacaron los niños, cuya ilusión por conocer a su ídolo se vio frustrada al no recibir siquiera un gesto de saludo por parte del jugador.

A pesar de reconocer la importancia de la seguridad del jugador, los aficionados lamentaron la forma en que Guerrero decidió retirarse, sin detenerse ni un instante para brindar un breve saludo a quienes lo esperaban con tanto entusiasmo.

La frustración entre los seguidores fue evidente, con algunos expresando sentirse traicionados por la actitud del futbolista, comparándola incluso con situaciones pasadas en las que se sintieron defraudados.

"No se si era por tema de seguridad, pero no era la manera de salir. Te imaginas tantos niños esperándolo, es la emoción de ellos y también de nosotros. (...) Ni mi ex me ha engañado tanto como lo ha hecho Paolo", mencionó otra madre de familia.