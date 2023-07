Trujillo: Madre continúa la búsqueda de su hijo ingeniero, tras 15 días de desaparecido en Pataz

Por más de 15 días, la madre y familiares de Jheferson Hilario, un joven ingeniero de 26 años, quien desapareció en extrañas circunstancias, luego que ingresó a trabajar en un campamento minero de la minera La Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad.

En declaraciones en exclusiva para Exitosa, la madre del ingeniero desaparecido exige a la empresa Contrata E. A & Y SAC, que muestre las cámaras de vigilancia y documentos del desaparecido.

"Lo que a mí me dicen es que mi hijo pidió permiso y que estaba deprimido. Mi hijo es muy estricto con su cuidado de salud, hace deporte, por eso me sorprende que digan que es depresivo. Él no es depresivo. Si yo hubiese visto que estaba mal, yo no lo hubiera dejado ir a la mina. Hay una empresa que los deja y los recoge en la garita y en esa misma camioneta van hasta Trujillo. A mi hijo lo acompañan tres señoras que van con él, eso es lo que se comentan. Es decir, decidió no esperar la camioneta, caminar con su maleta de ruedas con 12 kilos. Necesito a mi hijo sea vivo o sea muerto", reclamó entre lágrimas, la madre de familia.