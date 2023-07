Trujillo: Vecinos piden apoyo policial por robos diarios en urbanizaciones

10/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ya no saben qué hacer. Vecinos de la urbanización Las Capullanas, en Trujillo, denunciaron a través de Exitosa Trujillo, la ola de asaltos a mano armada en su zona.

"Estamos solicitando el apoyo de las autoridades, porque, cada día la delincuencia está abusando de nosotros. En plena mañana, en las noches, todos los días. Robos en motocicletas, en los negocios de la urbanización, esto es de todos los días. Por esa razón acudimos a Exitosa porque no tenemos respuesta de las autoridades", expresó una vecina.

Los moradores indicaron que, tras conversar con los representantes de la Policía Nacional del Perú, no se cuenta con el suficiente personal policial para resguardar las calles.

"A Exitosa les suplicamos, les pedimos, les suplicamos que interceda por nosotros con el ministro del Interior para que ponga más personal de la Policía, porque el comandante ya nos dijo que falta personal, pero no hay solución. Es por eso que no hay monitoreo como debe ser aquí en Las Causarinas", agregó otra moradora.

Incómodos

Los vecinos manifestaron no solo su preocupación sino también su incomodidad por los constantes delitos que ocurren en la zona.

"La verdad es que estamos bien afectados por los diversos delitos que ocurren en la zona. No nos ha quedado otra más que organizarnos como vecinos, pero lo que falta ahora es el apoyo de las autoridades. Por eso hemos comprado cámaras de vídeo vigilancia. Queremos el apoyo del Ministerio del Interior para coordinar con las comisarías observen más este problema y nos apoyen", manifestó otro vecino.

Temor

Otros morador advirtió que estos sujetos llevan armas blancas cuchillos con navajas, lo que atemoriza, incluso, al momento de salir cerca de la zona.

"Éstos sujetos están organizados, no solo es el tema de la delincuencia, sino también la drogadición, donde utilizan los parques en horas de la noche y allí se la pasan consumiendo. No se toma acción. No se está brindando la seguridad porque se meten a las casas, asustan a los niños.

Los vecinos refirieron que estos sujetos son, en su mayoría, los mismos que entran y salen de las comisarías.

"Estos sujetos son los mismos que andan por aquí. Entran y salen de las comisarías como si fueran su casa", dijo otro vecino.

Sin policías

Los vecinos de Las Capullanas aseguraron que, tras una reunión con el comisario del sector, no hay policías, que no se abastecen y que este problema es a nivel nacional. Mientras tanto, ¿qué hacemos? No hay patrulleros ni policías. Estamos desesperados y angustiados con nuestras familias", finalizó otro morador.

Otras urbanizaciones

Otra urbanización vulnerada por la delincuencia en Trujillo es Monserrate, donde el los mismos alumnos de una conocida universidad se ven involucrados, debido a las fiestas que se organizan en locales que tienen permiso para vender comida pero infringen la norma, convirtiéndose en bares hasta altas horas de la noche.

La Noria, es otra urbanización que reporta, a diario, robos al paso, con arma de fuego o arma blanca. Según los vecinos, estos asaltos ocurre a pocos metros de la comisaría de la urbanización. En la urbanización también se han denunciado algunos casos de extorsión y sicariato.