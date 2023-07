Trujillo: regidor municipal dice que no plagió tesis, pero documento tendría 70% de similitud

En la mira se encuentra el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez, luego que el alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández, denunciara ante los medios de comunicación el presunto plagio de la tesis del regidor de la comuna trujillana.

En comunicación con Exitosa, el concejal señaló que no ha realizado plagio en su Tesis y que demostrará con pruebas, pese a que contaría con 70% de similitud.

"El alcalde me ha denunciado en el plagio de mi tesis y el Procurador Público me ha hecho una denuncia por abuso de autoridad por haber pedido su tarjeta de marcación para ver si es que asistía a sus labores. Yo tengo fotos y vídeos para sustentar mi labor de fiscalización. En el tema de mi tesis no he plagiado. Lo que pasa es que el Turnitin no es un sistema informático que arroja plagios, sino arroja similitudes", sustentó Vásquez.