¡Importante! Medicamentos genéricos y la ley que busca agilizar su ingreso del extranjero al Perú: ¿De qué trata?

En conversación con Exitosa, el presidente de Comsalud, Omar Neyra, destacó la importancia de un proyecto de ley en el Parlamento que busca agilizar el ingreso de fármacos genéricos provenientes del exterior hacia el país. Asimismo, explicó sobre qué trata esta iniciativa legislativa y por qué su relevancia.

Frente a esta problemática Según Omar Neyra, experto en salud pública, los genéricos, que contienen los mismos principios activos que los productos patentados, son reconocidos mundialmente por su eficacia, seguridad y asequibilidad. Neyra destacó que este proyecto de ley no solo representa un alivio económico para las familias, sino que también podría , al garantizarles el tratamiento adecuado para sus enfermedades.

El proyecto de ley plantea reducir los trámites burocráticos que actualmente retrasan la importación de medicamentos genéricos. Entre las medidas se incluye la implementación de procesos más ágiles para la evaluación y aprobación por parte de la Dirección General de Medicamentos (Digemid).

Asimismo, se propone fortalecer la cooperación con organismos internacionales que ya validan la calidad y seguridad de los genéricos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de evitar redundancias en los controles.

"Los que defienden que no se apruebe la ley ¿Porqué no les interesa el medicamento?, que sí se aprobó por una autoridad conocida y salva vidas en otros países mientras el proceso burocrático, no hay derecho que las personas sigan muriendo por esto".