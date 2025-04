Alianza Lima no jugará ante Comerciantes Unidos: Liga 1 reprogramará partido tras problemas climáticos

25/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo hace indicar que el duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos no se jugará este sábado 26 de abril a las 3:30 en la ciudad de Cajabamba tal como estaba pactado. Esto se debe a que el vuelo del plantel íntimo en la ciudad de Cajamarca no pudo aterrizar sobre la tarde de este viernes debido a condiciones climáticas no favorables.

Según informó el portal Ovación, la nave que trasladaba a los dirigidos por Néstor Gorosito intentó pisar suelo cajamarquino hasta en dos ocasiones por lo que tuvo que regresar al aeropuerto Jorge Chávez debido a este impedimento.

No se jugará

En ese sentido, el mismo portal indicó que la Liga 1 habría decidido que el partido finalmente no se juegue tras los inconvenientes climáticos que impidieron que el avión que llevaba a Alianza Lima no pudiera aterrizar en Cajamarca.

En primera instancia, la organización del campeonato analizaba que el choque se dispute el domingo tal como lo estipula el reglamento. Sin embargo, esto no será así y ya se analiza la fecha en que se programará el mismo.

"El encuentro entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima no se jugará mañana. Se viene gestionando la fecha de reprogramación, plantel ya anda de regreso a Matute", indicaron.

El encuentro entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima no se jugará mañana. Se viene gestionando la fecha de reprogramación, plantel ya anda de regreso a Matute.



¿Qué dice el reglamento de la Liga 1?

Para la Liga 1, existen dos motivos que permitan reprogramar cualquier encuentro del campeonato nacional: por caso fortuito y por fuerza mayor. El primer caso es utilizable en lo que sucedió con los victorianos ya que contempla los hechos climáticos y derivados.

"Los casos fortuitos consisten en hechos producidos por la naturaleza, tales como: lluvias torrenciales, granizadas, nevadas, sismos, incendios, huaicos, o cualquier otro tipo de evento no originado por el hombre y que no hubiera podido ser previsible o evitado por las partes", indica el reglamento.

Eso sí, la directiva victoriana deberá dar aviso a la Federación Peruana de Fútbol del motivo de su inconveniente hasta dos horas después de lo acontecido. Tras ello, la organización exhorta al club a viajar el mismo día del partido con la intención de que se cumpla lo pactado por el campeonato.

Sin embargo, de persistir este hecho, finalmente se optará por la elección de una nueva fecha.

De esta manera, el partido entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima no se jugará este sábado 26 de abril como estaba pactado debido a que el avión que trasladaba a los íntimos no pudo aterrizar en Cajamarca por problemas climáticos.