Nuevos videos revelan comportamiento violento de Fiorella Ras Viani: Insultos y agresiones en discoteca

Fiorella Elisa Ras Viani vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de nuevos videos que evidencian más actos de agresión. Las imágenes revelan episodios de violencia física y verbal protagonizados por la ciudadana piurana durante su visita a una discoteca ubicada en el sur de Lima

Nuevos videos de Fiorella Elisa Ras Viani

Tras el escándalo generado durante Semana Santa, cuando Fiorella Elisa Ras Viani fue captada escupiendo y profiriendo insultos discriminatorios contra un trabajador de seguridad en una discoteca del centro histórico del Cusco, han salido a la luz nuevos registros que confirman un patrón de comportamiento violento.

Fiorela Elisa Ras Viani, no solo es racista, también es violenta y agrede personas.

Nos pasaron unos vídeos donde en una discoteca del sur agredió a una chica tirándole hielo en el rostro.

Está con el mismo sujeto que lo acompaña en Cuzco.

A través de una publicación en la cuenta de X (antes Twitter) "PicateDKuy", se difundieron videos donde se ve a Fiorella Elisa Ras Viani, nuevamente en compañía del mismo sujeto que estuvo con ella en Cusco, esta vez fuera de otra discoteca ubicada en el sur de la capital.

La escena fue descrita por los administradores de la cuenta con el siguiente mensaje: "Nos pasaron unos vídeos donde en una discoteca del sur Fiorella Elisa Ras Viani agredió a una chica tirándole hielo en el rostro . Está con el mismo sujeto que la acompaña en Cusco".

En uno de los videos, se le ve discutiendo acaloradamente con un agente de seguridad del local y, al notar que estaba siendo grabada por una joven presente, reacciona de forma agresiva contra ella.

" Chola no me voy, acá estoy ", grita Fiorella Elisa Ras Viani antes de intentar golpear el celular de la mujer que registraba el hecho. La tensión no terminó en ese momento.

En un segundo clip, Fiorella Elisa Ras Viani aparece esperando a otra joven a la salida del local. En las imágenes se le escucha decir: " Que salga que la quiero ver quiñada ", junto a otras frases cargadas de violencia verbal.

¿Qué pasó con Fiorella Elisa Ras Viani en Cusco?

Cabe recordar que el nombre de Fiorella Elisa Ras Viani se hizo conocido tras la difusión de un video en el que se le ve escupiendo y agrediendo verbalmente, con expresiones discriminatorias, a un agente de seguridad de una discoteca en Cusco.

Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura ha reiterado su rechazo a cualquier manifestación de racismo y violencia, y anunció que se están tomando las acciones correspondientes para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.

