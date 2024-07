Abogada de Keiko Fujimori afirma que caso 'Cócteles' debió ser archivado en etapa intermedia: "Se desnaturalizó"

17/07/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, manifestó que las acusaciones contra su defendida por el caso 'Cócteles' debieron ser archivadas en etapa intermedia.

En el programa Informamos y Opinamos, Loza indicó que la etapa intermedia, proceso previo al juicio, se desnaturalizó por completo, debido a que considera que no se realizó de manera correcta.

Caso 'cócteles' debió ser archivado, según abogada de Keiko

Durante la entrevista, la periodista Karina Novoa se refirió a lo mencionado en varias oportunidades por Giulliana Loza, quién aseguró que la acusación realizada por el fiscal José Domingo Pérez está mal sustentada.

Ante esto, la defensa de Fujimori indicó que el proceso no contó con un análisis adecuado por parte del Poder Judicial.

"Todas las defensas han reclamado exactamente lo mismo. Si en este caso se hubiera respetado, de manera escrupulosa, la naturaleza y la finalidad de la etapa intermedia, frente a un juez imparcial que hubiera hecho de manera correcta el trabajo y el análisis de este caso, no se hubieran devuelto tantas veces la acusación", aseveró la abogada.

En esa línea, Loza indicó que han sido más de 11 veces que la acusación de Domingo Pérez ha sido devuelta, lo que dio lugar a 23 requerimientos de corrección. "El último ha sido en pleno juicio, lo cual es una barbaridad jurídica tremenda", comentó.

Etapa intermedia se "desnaturalizó", indica Loza

En otro momento de su conversación con Exitosa, Giulliana Loza menciona que durante 2 años, "la etapa intermedia se desnaturalizó por completo". "Estoy segura que, de haberse actuado de manera correcta, este caso se hubiera archivado en la etapa intermedia y no estaríamos en un juicio", resaltó.

Asimismo, la abogada mencionó que, en una oportunidad el juez a cargo del caso 'cócteles' no atendió correctamente a su reclamo.,

"Lo que nos respondió el juez, cuando reclamamos en su momento, no nos dijo: no, esto si constituye un delito, la ley así lo establecía. esto lo establece el código. No; solo nos dijo: véase más adelante, lo cual no es jurídicamente sustentable", puntualizó Giulliana Loza.

En ese sentido, la abogada destacó que '"la ley es clara", y que permite ciertos mecanismos procesales, mismo que ya han sido aplicados. Asimismo, considera que, desde un inicio siempre ha creído que "(el caso) no constituye delito".

