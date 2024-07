Abogada de Keiko Fujimori cuestiona acusaciones de Domingo Pérez: "¿Dónde está el lavado de activos?"

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, criticó los alegatos del fiscal José Domingo Pérez contra su patrocinada, por la quien pide una pena de 30 años y 10 meses de prisión por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

En la audiencia por el caso Cócteles, la letrada remarcó en la presunta inocencia de la lideresa de Fuerza Popular y señaló que no existirá un caso penal, aun cuando se dispongan todas las evidencias recopiladas por el fiscal integrante del Equipo Especial Lava Jato, incluyendo los testimonios de los testigos.

"La señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi no ha cometido delito alguno. Lo que se va a evidenciar aquí en día es que no existe prueba irrefutable en contra de mi patrocinada. Vamos a escuchar a 1900 testigos, vamos analizar 5180 documentales, escucharemos 24 peritos, pero al final lo único que van a sacar es que no hay un caso penal.