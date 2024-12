Caso Qali Warma: Fiscalia detecta que dirección de proveedor de carnes es errónea

El Ministerio Público detalló que, tras haber llevado a cabo diligencias de constatación y verificación en la planta de producción de conservas "Don Nilo", de Tierra Inca Foods, productos distribuidos por Qali Warma, se verificó que la planta consignada en sus enlatados no se ubica en donde se detalla en las etiquetas.

En una publicación difundida por el ente persecutor del delito, se detalla que la Fiscalía Anticorrupción de Puno, desde su tercer despacho, estuvo a cargo de las acciones investigadoras. En la misma publicación, se ven en imágenes carteles referentes a una supuesta transferencia tecnológica.

Según los datos consignados en su empaque, su planta de producción debería estar ubicada en el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, en la Carretera Panamericana Sur Km 17, Chucuito, Puno. Asimismo, destacan que esta planta procesadora de alimentos es detallada en las conservas cárnicas de res y cerdo

Las investigaciones por presuntas irregularidades en el ex programa de alimentación Qali Warma continúan. Recientemente, la Fiscalía de la Nación pidió impedimento de salida del país para los representantes que estuvieron vinculados a Frigoinca y otros funcionarios gubernamentales inmiscuidos en el mismo asunto.

La medida de Fiscalía procura garantizar la presencia de los implicados en las diligencias, como el reciente allanamiento a la casa de Fredy Hinojosa, vocero presidencial, por sus supuestas vinculaciones con Nilo Burga. Las pesquisas buscan esclarecer los posibles actos de corrupción en los contratos para la distribución de los alimentos a escuelas públicas.

Del mismo modo, el Ministerio Público detalló que existirían funcionarios de Qali Warma que habrían ejercido cargos directivos y que habrían estado involucrados en la adjudicación de contratos con proveedores como la conocida Frigoinca. Por su lado, el vocero Hinojosa negó los vínculos con funcionarios de la mencionada empresa.