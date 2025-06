PJ convoca a audiencia única de juicio inmediato contra agresores de policías en el Centro de Lima

Luego de haber recobrado su libertad tras haber sido detenidos por agredir a dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Poder Judicial (PJ) convocó a juicio a Yeferson Juscamayta Herrera y Abigail Pantoja Velis.

Como se recuerda, el deplorable acto ocurrió la noche del sábado 7 de junio , cuando las dos agentes del orden procedieron a intervenirlos por invadir uno de los carriles exclusivos de los buses de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Mediante sus plataformas oficiales, el PJ llamó a audiencia única de juicio inmediato en contra de los imputados para este este viernes 20 de junio , desde las 9:00 a. m. , en el marco de las investigaciones por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Las agentes agredidas fueron identificadas como Victoria Aquino León y Lucero Príncipe Camarena, pertenecientes a la Unidad de Intervenciones Rápidas de la PNP. Del mismo modo, el caso será visto por el Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Lima.

El hecho cometido a la altura de la cuadra 13 de la avenida Garcilaso de la Vega (Centro de Lima) se hizo viral en las redes sociales, a través de las grabaciones de los transeúntes indignados que pasaban por el lugar cuando ocurrieron las agresiones. La difusión en la internet permitió su captura a las pocas horas.

Tras conocer la liberación de Yeferson Juscamayta Herrera y Abigail Pantoja Velis, el martes 10 de junio , el Instituto de Defensa Legal Policial cuestionó la determinado por la jueza Yesenia Cigüeñas Reyes, quien dispuso que ambos sujetos continúen el proceso legal bajo comparecencia con restricciones por nueve meses, así como el pago de una reparación civil por S/ 15 000 .

En ese sentido, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, manifestó su desacuerdo. Según advirtió, la liberación de los agresores sería interpretado de manera errónea por la ciudadanía, por lo que se restaría importancia a los agravios cometidos en contra de las autoridades.

"¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? '¡Golpéale a un policía, no te pasa nada! ¡Golpéale un fiscal, no te pasa nada! ¡Golpea un juez, no te pasa nada!'", denunció.