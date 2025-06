Hijas de Melissa Klug ignoran a Abel Lobatón y la homenajean por 'Día del Padre': "La cabeza de esta familia"

16/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa y Samahara Lobatón causaron revuelo en la farándula local tras, aparentemente, dejar de lado a Abel Lobatón en el 'Día del Padre' y no dudar en dedicarle un emotivo y sentido homenaje a su madre Melissa Klug, a quien destacaron como figura paterna para ellas.

Hijas de Melissa Klug la saluda por el 'Día del Padre'

Cada tercer domingo de junio, las familias celebran el 'Día del Padre', una fecha en el que buscan resaltar el arduo trabajo que realizan sus papás para sacar adelante a sus hijos. Es así como los usuarios no pasaron desapercibido los mensajes que algunos personajes del mundo del espectáculo lanzaron en sus redes sociales por este día.

Es así como en Instagram, se pudo conocer, en primer lugar, que Melissa Lobatón, la hija de Melissa Klug con Abel Lobatón, compartió una foto suya con su madre donde se las ve muy unidas. La instantánea tenía un sentido mensaje hacia la 'Blanca de Chucuito' en el 'Día del Padre', asegurando que siempre estuvo para ella en cada momento de su vida y se convirtió en la cabeza de su familia.

Estas palabras causaron gran impacto entre sus seguidores, quienes también esperaban que la joven rindiera homenaje a su padre por su día, pero aparentemente, lo dejó de lado.

"¡Feliz día del padre, mamá! Gracias por todo lo que haces por nosotros y sobre todo ser la cabeza de esta familia, gracias por siempre estar ahí para mi y nunca dejarme sola", expresó Melissa Lobatón en un inicio.

Melissa Lobatón agradece a su madre por su sacrificio

Pero no todo quedó ahí, ya que Melissa Lobatón no dudó en mostrarse agradecida con la 'Chalaca' por todo el sacrificio que hizo por ella y sus hermanos para que nunca les falte nada, no solo en lo material, sino también el amor maternal. También expresó su deseo de poder devolverle aunque sea un poquito de todo lo que ha recibido.

"Quisiera tener un poquito de esa fuerza y valentía que tú tienes para salir adelante, espero poder devolverte aunque sea un poquito de todo lo que me has dado. Te amo hasta la eternidad, madre", sentenció la influencer, obteniendo respuesta de su madre, visiblemente emocionada con el mensaje de su hija: "Te amo mi vida y siempre estaré para ti".

Melissa Lobatón saluda a Melissa Klug por el 'Día del Padre'.

¿Samahara Lobatón tampoco saludó a su padre?

Pero no solo Melissa Lobatón habría reflejado un aparente distanciamiento con su padre Abel Lobatón al no dedicarle un mensaje por su día, sino que también su hermana Samahara le dedicó un mensaje con mucho cariño a su mamá, agradeciéndole por su valentía al sacarlos adelante "sola".

"Para ti, mamita, feliz día del padre, porque hoy más que nunca sé lo difícil que es criar y criar sola. Hay que tener mucho coraje para hacer dos roles, y tú te has lucido con eso. Te amo, mamá", indicó la influencer, quien se encuentra en la dulce espera de su tercer bebé.

Al igual que con su otra hija, Melissa Klug no dudó en agradecerle en redes sociales a Samahara asegurando que "siempre estará para ella y su última nieta".

Samahara Lobatón y su sentido mensaje a Melissa Klug.

De esta manera, todo parece indicar que Samahara y Melissa Lobatón dejaron en segundo plano a su papá, el exfutbolista Abel Lobatón, en el 'Día del Padre' y dedicaron un homenaje a su madre Melissa Klug por siempre sacarlas adelante.